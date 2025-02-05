В Барнауле под суд пойдет девушка, сбившая двух пешеходов в центре города

Ее обвиняют в пьяной езде, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью

05 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле будут судить местную жительницу, которая сбила двух молодых людей на тротуаре в центре города. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, ДТП произошло 27 октября 2024 года. 26-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Chaser ехала по проспекту Ленина в нетрезвом виде. Она не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. Здоровью юношей 17 и 18 лет нанесен тяжкий вред.

"Действия обвиняемой квалифицированы п. "а" ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", – сообщили в прокуратуре.

Окончательную юридическую оценку произошедшему даст суд.