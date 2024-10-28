Автомобилистку, сбившую двух парней в центре Барнаула, хотят отправить под стражу

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения

28 октября 2024, 11:53, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

Уголовное дело возбудили после ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, в котором пострадали два пешехода. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, автомобилистку задержали и планируют отправить под стражу.

Напомним, авария произошла вечером 27 октября. Установлено, что 25-летняя жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем Toyota Chaser от улицы Чкалова в сторону Партизанской, но не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух парней. После этого машина перевернулась и столкнулась с автомобилями ГАЗ и BMW X7.

"В результате ДТП пешеходы 2006 и 2007 годов рождения получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью, им оказывается специализированная медицинская помощь в условиях стационара", – заявили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель задержана. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство следствия о заключении автомобилистки под стражу. Дело взято на особый контроль.