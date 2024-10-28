Автомобилистку, сбившую двух парней в центре Барнаула, хотят отправить под стражу
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения
28 октября 2024, 11:53, ИА Амител
Уголовное дело возбудили после ДТП на проспекте Ленина в Барнауле, в котором пострадали два пешехода. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, автомобилистку задержали и планируют отправить под стражу.
Напомним, авария произошла вечером 27 октября. Установлено, что 25-летняя жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем Toyota Chaser от улицы Чкалова в сторону Партизанской, но не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух парней. После этого машина перевернулась и столкнулась с автомобилями ГАЗ и BMW X7.
"В результате ДТП пешеходы 2006 и 2007 годов рождения получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью, им оказывается специализированная медицинская помощь в условиях стационара", – заявили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель задержана. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору поддержать ходатайство следствия о заключении автомобилистки под стражу. Дело взято на особый контроль.
12:01:53 28-10-2024
Надо не хотеть, надо отправить. Синей ходи пешком сколько вздумается, а вот синяя за рулем - преступница. Молодым пацанам здоровье испоганила. Человеку хороший автомобиль помяла. Ну кто она после этого…
12:10:37 28-10-2024
Надо, Уася, надо.
Посидит, подумает.
12:10:37 28-10-2024
Надо, Уася, надо.
Посидит, подумает.
12:25:03 28-10-2024
хорошая новость
12:54:49 28-10-2024
Что значит "хотят"? Почему еще не отправили?
13:03:08 28-10-2024
Гость (12:54:49 28-10-2024) Что значит "хотят"? Почему еще не отправили?... Потому что время еще есть, необходимо составит документы, а не просто так, захотел и сразу отправил
13:03:28 28-10-2024
Гость (12:54:49 28-10-2024) Что значит "хотят"? Почему еще не отправили?... Потому что нужно решение суда для этого.
13:05:07 28-10-2024
Гость (12:54:49 28-10-2024) Что значит "хотят"? Почему еще не отправили?... она еще в титьку пьяная... надо дать протрезветь... вот такие законы...
13:38:58 28-10-2024
Гость (12:54:49 28-10-2024) Что значит "хотят"? Почему еще не отправили?... Процедура. Формальность.
13:29:31 28-10-2024
гад...ина, как земля таких сво...лочей только носит
15:29:35 28-10-2024
На период следственных действий все равно надо ей ограничить свободу.
15:59:59 28-10-2024
Сгоняла за пивком....лет на пять.
17:47:28 28-10-2024
ППШариков (15:59:59 28-10-2024) Сгоняла за пивком....лет на пять.... один парнишка под ивл, а это серьезно
19:34:46 28-10-2024
вот для пьяных за рулем смертную казнь бы. За умышленное покушение на убийство.