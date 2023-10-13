В Рубцовске подросток взял ключи от машины и насмерть сбил женщину
Мальчик решил вечером покататься на автомобиле
13 октября 2023, 10:13, ИА Амител
В Алтайском крае 14-летний подросток насмерть сбил переходившую дорогу 58-летнюю женщину, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в Рубцовске вечером 12 октября на пересечении переулка Станционного и улицы Герцена в районе дома № 90.
Подросток, управляя автомобилем Toyota Corona, ключи от которого он без спроса взял у родственника, совершил наезд на женщину.
"От полученных телесных повреждений она скончалась в лечебном учреждении", – рассказали в ведомстве.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку профилактики безнадзорности и правонарушений.
Ранее на Алтае подросток улетел в кювет на легковушке – он и двое пассажиров получили травмы.
10:19:11 13-10-2023
Это Рубцовск. Там с детства
10:35:42 13-10-2023
Пехоты нет у ГАИшников , только офисный планктон, да целлюлит декретный. Этих персонажей в поля не выгнать. Ихние камеры не определят пьяного, бесправного, или обдолбанного наркошу, пока те кого нибудь не задавят.