В Рубцовске подросток взял ключи от машины и насмерть сбил женщину

Мальчик решил вечером покататься на автомобиле

13 октября 2023, 10:13, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 14-летний подросток насмерть сбил переходившую дорогу 58-летнюю женщину, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Рубцовске вечером 12 октября на пересечении переулка Станционного и улицы Герцена в районе дома № 90.

Подросток, управляя автомобилем Toyota Corona, ключи от которого он без спроса взял у родственника, совершил наезд на женщину.

"От полученных телесных повреждений она скончалась в лечебном учреждении", – рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку профилактики безнадзорности и правонарушений.

Ранее на Алтае подросток улетел в кювет на легковушке – он и двое пассажиров получили травмы.