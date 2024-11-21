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В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году

Город должны украсить к 16 декабря

21 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Новогодние плакаты 2025 / мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.

В их основу легли праздничные открытки художника Владимира Четверикова. Плакаты задействуют в оформлении витрин, входных узлов, фасадов и билбордов.

Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.

В соответствии с праздником оформят магистральные улицы, площади, парки, территории объектов культуры, спорта и торговых комплексов, а также площадки проведения городских и районных праздничных мероприятий. На территории крупных ТЦ также установят искусственные ели, гирлянды, ледяные фигуры и композиции.

Новогоднее оформление Барнаула должны подготовить к 16 декабря.

Барнаул Новый год
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Комментарии 11

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я

10:25:59 21-11-2024

Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была.

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Элен без ребят

12:45:21 21-11-2024

я (10:25:59 21-11-2024) Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была... а у меня сохранилась целая коробка с открытками. пересматриваю иногда)

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Элен без ребят

12:47:35 21-11-2024

я (10:25:59 21-11-2024) Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была... только никакого рождества на них не было.

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Гость

11:02:15 21-11-2024

Мне нравится. Очень.

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Сергей

11:35:41 21-11-2024

Красивые)

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Гость

12:29:58 21-11-2024

Калошу новогоднюю еще нужно разместить. А что, в СССР ничего же не делали кроме калош.

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Элен без ребят

12:47:03 21-11-2024

зачем рождество приляпали на прекрасные советские открытки?!
делайте на свое рождество отдельные плакаты!

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Гость

13:06:46 21-11-2024

Из года в год одно и тоже. Выдумки не хватает на что то новое, деньги освоены.

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Гость

13:43:47 21-11-2024

Гость (13:06:46 21-11-2024) Из года в год одно и тоже. Выдумки не хватает на что то ново... ну... предлагай...?

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Гость

15:04:23 21-11-2024

Разместите где нибудь те снежинки и елочки, которые сняли с цума! Это самое красивое новогоднее украшение в городе было! А вот в совок как то не тянет)

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Гость

22:03:07 21-11-2024

Отличные открытки. Сразу вспомнился запах мандаринов, стеклянные игрушки. Снег из ваты. И ёлка настоящая живая. Добрые картинки. Из детства. Только почему на письме индекс не 656000?

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