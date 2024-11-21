В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году
Город должны украсить к 16 декабря
21 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.
В их основу легли праздничные открытки художника Владимира Четверикова. Плакаты задействуют в оформлении витрин, входных узлов, фасадов и билбордов.
Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.
В соответствии с праздником оформят магистральные улицы, площади, парки, территории объектов культуры, спорта и торговых комплексов, а также площадки проведения городских и районных праздничных мероприятий. На территории крупных ТЦ также установят искусственные ели, гирлянды, ледяные фигуры и композиции.
Новогоднее оформление Барнаула должны подготовить к 16 декабря.
10:25:59 21-11-2024
Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была.
12:45:21 21-11-2024
я (10:25:59 21-11-2024) Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была... а у меня сохранилась целая коробка с открытками. пересматриваю иногда)
12:47:35 21-11-2024
я (10:25:59 21-11-2024) Воспоминания из детства, целая коллекция таких открыток была... только никакого рождества на них не было.
11:02:15 21-11-2024
Мне нравится. Очень.
11:35:41 21-11-2024
Красивые)
12:29:58 21-11-2024
Калошу новогоднюю еще нужно разместить. А что, в СССР ничего же не делали кроме калош.
12:47:03 21-11-2024
зачем рождество приляпали на прекрасные советские открытки?!
делайте на свое рождество отдельные плакаты!
13:06:46 21-11-2024
Из года в год одно и тоже. Выдумки не хватает на что то новое, деньги освоены.
13:43:47 21-11-2024
Гость (13:06:46 21-11-2024) Из года в год одно и тоже. Выдумки не хватает на что то ново... ну... предлагай...?
15:04:23 21-11-2024
Разместите где нибудь те снежинки и елочки, которые сняли с цума! Это самое красивое новогоднее украшение в городе было! А вот в совок как то не тянет)
22:03:07 21-11-2024
Отличные открытки. Сразу вспомнился запах мандаринов, стеклянные игрушки. Снег из ваты. И ёлка настоящая живая. Добрые картинки. Из детства. Только почему на письме индекс не 656000?