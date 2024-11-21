В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году

Город должны украсить к 16 декабря

21 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Новогодние плакаты 2025 / мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.

В их основу легли праздничные открытки художника Владимира Четверикова. Плакаты задействуют в оформлении витрин, входных узлов, фасадов и билбордов.

Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.

В соответствии с праздником оформят магистральные улицы, площади, парки, территории объектов культуры, спорта и торговых комплексов, а также площадки проведения городских и районных праздничных мероприятий. На территории крупных ТЦ также установят искусственные ели, гирлянды, ледяные фигуры и композиции.

Новогоднее оформление Барнаула должны подготовить к 16 декабря.