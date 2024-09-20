В Барнауле покажут спектакль, в котором жениха и невесту сыграют Чадов и Арнтгольц

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 18 февраля 2025 года представят лирическую комедию, главные роли в которой исполнят известные артисты: Андрей Чадов, Ольга Арнтгольц и Иван Оганесян.

"Случайности не случайны – они судьбоносны! Особенно когда жених и невеста вынуждены предложить странному незнакомцу побыть свидетелем на их свадьбе. За это время пара переживает колоссальную психологическую вертикаль, которая поможет не только им самим попробовать разобраться в отношениях, но и зрителям найти ответы на извечно волнующие темы. Ведь быть нужно не с тем, с кем можно жить, а с тем, без кого жить нельзя. В постановке переплетается юмор и ирония, комедия и драма, смех и слезы. И кажется, что все происходящее на сцене – самое настоящее отражение того, что происходит у каждого из нас", – рассказали организаторы мероприятия.