В Барнауле покажут комедию-детектив с неожиданным поворотом "Наши жены"

Эта французская пьеса, переведенная на русский язык, полна иронии и искрометного юмора

06 ноября 2024, 16:42, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 14 января 2025 года представят комедию-детектив "Наши жены" о трех давних друзьях, которые собираются каждую неделю, чтобы провести вечер за игрой в покер, однако на одной из таких встреч события принимают неожиданный поворот.

"Герои оказываются перед серьезным моральным выбором. Дружба, проверенная годами, сталкивается с испытаниями, которые могут разрушить все, что они строили вместе, и даже привлечь внимание полиции. В центре конфликта оказываются их жены и подруги, заставляя друзей задуматься, что важнее – дружба или отношения с любимыми. Этот спектакль поднимает важные вопросы о доверии, лояльности и границах морали, предлагая зрителям вместе с героями пройти через эмоциональные и смешные моменты, раскрывая сложные стороны человеческих отношений", – рассказали организаторы мероприятия.

Эта французская пьеса Эрика Ассуса полна иронии и искрометного юмора. В течение многих сезонов она с успехом идет на парижской сцене, а роли в ней играют такие уважаемые метры, как Жан Рено, Даниэль Отей и Ришар Берри.

Режиссер: Глеб Черепанов. Перевод: Ирины Прохоровой. Костюмы и сценография: Дмитрия Дробышева. Продюсер: Андрей Феофанов. В ролях: Андрей Чернышов, Дмитрий Фрид, Вахтанг Беридзе и Владлена Паплинская.