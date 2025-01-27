В Барнауле покажут реалистичную семейную трагикомедию с Сергеем Маковецким

В спектакле рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком

27 января 2025, 16:30, ИА Амител

Сергей Маковецкий / Фото: ligaart.ru

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 24 марта 2025 года представят трагикомедию "Папа", главную роль в которой исполняет народный артист РФ Сергей Маковецкий.

"Реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом", – рассказали организаторы.

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?