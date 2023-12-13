В Барнауле полиция ищет очевидцев падения женщины под автобус на остановке
Транспорт начал движение во время посадки пассажиров, в итоге женщина упала под заднее колесо
13 декабря 2023, 16:01, ИА Амител
Госавтоинспекция Барнаула устанавливает очевидцев падения пассажира под автобус Mercedes-Benz маршрута № 20, пишет "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 7 декабря в 11:38 на Павловском тракте в районе дома № 269а.
Ранее дочь женщины рассказала, что водитель автобуса начал движение во время посадки пассажиров, в итоге ее мать упала под заднее колесо.
"Слава богу, что заднее колесо только прошоркало ей штаны, а не наехало на нее. Какой-то мужчина помог ей встать. Когда она в итоге попала в этот автобус, ни кондуктор, ни водитель к ней не подошли и не поинтересовались ее самочувствием", – написала жительница Барнаула.
Она подчеркнула, что справка с травмпункта есть, сейчас нужны свидетели.
В Госавтоинспекции обратились к гражданам, располагающим какой-либо информацией, сообщить об инциденте по телефонам: 393-548, 393-605, 393-540.
Ранее в барнаульском автобусе № 20 придавленной дверьми бабушке предложили выйти "побазарить".
16:09:40 13-12-2023
Опять 20-ка. Кондукторы хамло, водилы отморозки. Из принципа на ней не езжу уже второй год.
16:35:08 13-12-2023
Когда это единственный доступный транспорт, не до принципов.
16:38:33 13-12-2023
Гость (16:35:08 13-12-2023) Когда это единственный доступный транспорт, не до принципов.... Согласен, у меня альтернатива есть - 27.
16:38:48 13-12-2023
Безналичную оплату немедленно и кондукторы не нужны
16:52:54 13-12-2023
... (16:38:48 13-12-2023) Безналичную оплату немедленно и кондукторы не нужны... Как в трамвайках - вход-выход через переднюю дверь, обилечивает водитель при выходе?
17:01:05 13-12-2023
Гость (16:52:54 13-12-2023) Как в трамвайках - вход-выход через переднюю дверь, обилечив... Как в Москве - на поручнях возле каждого входа валидаторы. Все спокойно зашли, потом по очереди подходят к ближайшему валидатору и расчитываются.
19:47:45 13-12-2023
Гость (17:01:05 13-12-2023) Как в Москве - на поручнях возле каждого входа валидаторы. В... И в Крыму так же. Удобно.
20:49:18 13-12-2023
Ирина (19:47:45 13-12-2023) И в Крыму так же. Удобно.... И в Питере. Можно банковскими картами расчитаться, можно транспортными (в Москве - "Тройка", в Питере - "Подорожник").
21:58:50 13-12-2023
Гость (17:01:05 13-12-2023) Как в Москве - на поручнях возле каждого входа валидаторы. В... не только в МСК, а и во многих других городах валидаторы на каждом поручне и, кажется, только в Брн, они под сиденьем или в бардачке у водил маршруток.
16:52:52 13-12-2023
И снова 20й маршрут. Кто владелец, озвучте пожалуйста?
16:57:23 13-12-2023
Гость (16:52:52 13-12-2023) И снова 20й маршрут. Кто владелец, озвучте пожалуйста? ... там их пара разных емнип.
16:56:53 13-12-2023
справка с травмпункта есть--------- справка о грязных штанах?
16:56:58 13-12-2023
Почему утром мало автобусов, господа владельцы автопарка? 20 маршрут - ежедневно кое-как замершие впихиваемся в салон и это на Весенней ,а вот дальше ещё страшнее. Утром люди злые ,ни шелохнуться,ни вздохнуть. Ждём в -38 по 20 минут, а ведь на работу всем успеть. Издевательство чистой воды.
19:00:19 13-12-2023
Может кто из критиков пойдет водителем автобуса и покажет пример поведения. 18 часов за рулем мало кто выдержит.
19:15:14 13-12-2023
Гость (19:00:19 13-12-2023) 18 часов за рулем мало кто выдержит. столько времени проводить за рулем запрещено законом. зови трудинспекцию. твоего хозяина нагнут по полной.
19:45:02 13-12-2023
Гость (19:00:19 13-12-2023) Может кто из критиков пойдет водителем автобуса и покажет пр... А может водитель на моём месте поработает? Хотя.. ни слова не поймет из того, что он должен делать. Так как образования и квалификации не хватит. Я - МОГУ работать водителем автобуса. А водитель автобуса мою работу выполнить НЕ СМОЖЕТ. Так что разговор ни о чём.
09:12:16 14-12-2023
Я не смогу работать водителем автобуса- мне жизненные принципы не позволят на старости лет стать гомосеком в плохом смысле, курящим в салоне и треплющемуся матом по телефону при полном салоне. Также я не смогу закрыть двери перед бабушкой или нестись, как сумасшедший от остановки до остановки, чтобы потом тормозить экстренно со скрипом тормозов... Не умею я также отъезжать, не глядя в зеркала по принципу "пусть меня боятся, я большой"... нет, не быть мне брутальным геморройным водилой!