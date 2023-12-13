В Барнауле полиция ищет очевидцев падения женщины под автобус на остановке

Транспорт начал движение во время посадки пассажиров, в итоге женщина упала под заднее колесо

13 декабря 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

Госавтоинспекция Барнаула устанавливает очевидцев падения пассажира под автобус Mercedes-Benz маршрута № 20, пишет "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 7 декабря в 11:38 на Павловском тракте в районе дома № 269а.

Ранее дочь женщины рассказала, что водитель автобуса начал движение во время посадки пассажиров, в итоге ее мать упала под заднее колесо.

"Слава богу, что заднее колесо только прошоркало ей штаны, а не наехало на нее. Какой-то мужчина помог ей встать. Когда она в итоге попала в этот автобус, ни кондуктор, ни водитель к ней не подошли и не поинтересовались ее самочувствием", – написала жительница Барнаула.

Она подчеркнула, что справка с травмпункта есть, сейчас нужны свидетели.

В Госавтоинспекции обратились к гражданам, располагающим какой-либо информацией, сообщить об инциденте по телефонам: 393-548, 393-605, 393-540.

Ранее в барнаульском автобусе № 20 придавленной дверьми бабушке предложили выйти "побазарить".