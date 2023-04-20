"Кондуктор орала". В Барнауле из автобуса выгнали грязного пенсионера
Перевозчик пояснил, что от пассажира резко и неприятно пахло
20 апреля 2023, 14:42, ИА Амител
В Барнауле из автобуса выгнали расплатившегося за проезд мужчину в грязной одежде, рассказали в паблике "Барнаул 22".
"Ехал на автобусе № 20. Зашёл человек преклонного возраста, оплатил проезд. Но ему запретили садиться на пассажирские места из-за грязной одежды. А потом высадили на следующей остановке по причине присутствия какого-то запаха, который не понравился кондуктору. Кондуктор орала на весь салон нецензурной бранью. Деньги мужчине не вернули", – рассказал местный житель.
Он также попросил разобраться в ситуации и "публично извиниться перед пассажиром за такое поведение".
Представители администрации Барнаула пояснили в комментариях, что кондуктор был вынужден высадить пассажира.
"Представители компании-перевозчика пояснили, что кондуктор был вынужден высадить пассажира, так как это попросили сделать рядом сидящие пассажиры из-за резкого и неприятного запаха. Деньги за проезд гражданину были возвращены", – говорится в сообщении.
15:03:57 20-04-2023
ну а что помыться сложно?
15:26:12 20-04-2023
Гость (15:03:57 20-04-2023) ну а что помыться сложно?... Спинку потрёте?
15:10:32 20-04-2023
Голову дверями не зажали? Пусть благодарит!
15:10:40 20-04-2023
Сволочь эта кондуктор.
15:11:55 20-04-2023
Ну так то по правилам перевозки пассажиров им запрещено находиться в транспорте в грязном виде, кондуктор тут права. Мне бы совсем не улыбалось чтобы об меня или об сиденье вытерся вот такой свин.
15:49:23 20-04-2023
Ну правда, от некоторых пожилых людей от одежды пахнет жесть... ну это же не в совке, сейчас дезодоранты есть недорогие - брызнул и в путь!
08:17:21 21-04-2023
Гость (15:49:23 20-04-2023) Ну правда, от некоторых пожилых людей от одежды пахнет жесть... и порошок стиральный в свободной продаже
15:51:39 20-04-2023
Тут возмущаются периодически, что водители курят. Но вот если такое рядом стоит с полчаса... так уж лучше бы сигаретный дым)
15:54:45 20-04-2023
Ну и чем пахло то? скипидаром, махоркой?
16:23:49 20-04-2023
Накануне столкнулся с подобным в трамвае. От человека воняло так, что я, небрезгливый, вынужден был уйти подальше вглубь от этого гражданина.
16:27:25 20-04-2023
Сигаретным дымом часто пахнет от мужчин. Никого не выгоняют.
17:23:25 20-04-2023
Гость (16:27:25 20-04-2023) Сигаретным дымом часто пахнет от мужчин. Никого не выгоняют.... Сейчас уже чаще им пахнет от женщин. И от женщин бывает еще резкий вонючий вагинальный запах, его ни с чем не спутаешь, не знаю с чем он там у них связан, то ли со здоровьем проблемы, то ли просто не мылась давно, но пованивают женщины так регулярно и это крайне неприятно.
08:17:59 21-04-2023
Гость (17:23:25 20-04-2023) Сейчас уже чаще им пахнет от женщин. И от женщин бывает еще ... вы чаасто нюхаете вагину?
16:37:34 20-04-2023
Правильно высадили. Хочешь ездить в г..не - заведи себе личный автомобиль. Пользуешься общественным транспортом - уважай окружающих, не будь свиньей!
18:37:53 20-04-2023
вы все тоже будете старыми, не забывайте об этом. Неизвестно как будете вонять, будете ли дееспособными помыться или купить дезодорант.
08:18:39 21-04-2023
Гость (18:37:53 20-04-2023) вы все тоже будете старыми, не забывайте об этом. Неизвестно... если он способен дойти до остановки, то уж до ванной - тем более
20:56:09 20-04-2023
Комментаторы Вы в своем уме? Пожилой человек, может упал и тому подобное, Запах часто при проблемах со здоровьем, например запах ацетона, это признак сахарного диабета, больная щитовитка дает запах. Общественный транспорт он на то и общественный!!! Не нравиться соседи по проезду купите машину, езжайте на такси, велосипед!!! Вы как будто ни кто стариками не будете, выеживаетесь , как принцески, одни понты и ни какой человечности!!!!
07:14:52 21-04-2023
Гость (20:56:09 20-04-2023) Комментаторы Вы в своем уме? Пожилой человек, может упал и т... Вы, наверное, из тех, кто подкармливает на улицах "бедных собачек". Только ваша доброта оборачивается для большинства людей боком...
08:25:20 21-04-2023
Гость (20:56:09 20-04-2023) Комментаторы Вы в своем уме? Пожилой человек, может упал и т... упал и стал вонять? куда он упал? в выгребную яму? неопрятность оправдать очень сложно
08:37:29 21-04-2023
Гость (08:25:20 21-04-2023) упал и стал вонять? куда он упал? в выгребную яму? неопрятно... Да даже если просто в грязь- почему он должен пачкать пассажиров в автобусе?
13:01:55 21-04-2023
А может у дедули колостома стоит, калоприемник или мочеприемкник, может у него недержание, старость не всегда в радость и не всем дается до нее дожить, уважайте старость.