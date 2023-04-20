"Кондуктор орала". В Барнауле из автобуса выгнали грязного пенсионера

Перевозчик пояснил, что от пассажира резко и неприятно пахло

20 апреля 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле из автобуса выгнали расплатившегося за проезд мужчину в грязной одежде, рассказали в паблике "Барнаул 22".

"Ехал на автобусе № 20. Зашёл человек преклонного возраста, оплатил проезд. Но ему запретили садиться на пассажирские места из-за грязной одежды. А потом высадили на следующей остановке по причине присутствия какого-то запаха, который не понравился кондуктору. Кондуктор орала на весь салон нецензурной бранью. Деньги мужчине не вернули", – рассказал местный житель.

Он также попросил разобраться в ситуации и "публично извиниться перед пассажиром за такое поведение".

Представители администрации Барнаула пояснили в комментариях, что кондуктор был вынужден высадить пассажира.