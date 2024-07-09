В Барнауле пострадали два человека в ДТП на проспекте Строителей

Ночью 9 июля здесь столкнулись два "Соляриса"

09 июля 2024, 15:45, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали подробности ДТП на проспекте Строителей, где ночью 9 июля столкнулись два авто.

Авария случилась в 00:50 в районе здания № 60.

Предварительно установили, что 20-летний водитель за рулем Hyundai Solaris при движении со стороны проспекта Красноармейского в направлении улицы Челюскинцев не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди попутный Solaris под управлением 33-летнего мужчины.

После этого молодой автомобилист врезался в остановочный павильон, а второй шофер – в дерево.

В результате 33-летний водитель и его 24-летний пассажир получили травмы различной тяжести. На месте ДТП работали медики, пожарные и полицейские.