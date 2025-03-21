В Барнауле потратят 18,5 млн рублей на ремонт моста в Затоне

Грузоподъемность переправы увеличится, а сам объект станет более надежным и безопасным

21 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле направят 18,5 млн рублей на ремонт моста в микрорайоне Затон. Работы пройдут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Как сообщили в мэрии со ссылкой на краевой Минтранс, протяженность переправы – почти 171 м. Строители восстановят пролетные строения, укрепят откосы, заменят барьерное ограждение, уложат новый асфальт.

После ремонта грузоподъемность моста увеличится, а сам объект станет более надежным и безопасным, утверждают в ведомстве.

Когда начнутся работы и сколько времени они займут, не уточняется.

В Барнауле также реконструируют мост недалеко от дамбы в районе Булыгино. Проезд по нему должны открыть к 1 июля.