В Барнауле появится новый способ оплаты проезда в транспорте
Сейчас в городе тестируют виртуальные транспортные карты
03 ноября 2023, 14:40, ИА Амител
В Барнауле разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – виртуальную транспортную карту, сообщает мэрия.
"Ее можно будет выпустить онлайн, предварительно установив мобильное приложение "Центртранс" и привязав карту к смартфону. Пользователям таких карт не надо будет приобретать пластиковую. Записать на виртуальную карту можно все неперсональные тарифные планы", – говорится в сообщении.
Виртуальные транспортные карты станут доступны в 2024 году. Сейчас проводится тестирование.
Напомним, мобильное приложение "Центртранс" запустили в феврале 2023 года. Оно позволяет мгновенно пополнять баланс, менять тарифный план, отслеживать историю операций, получать информацию о транспортной карте.
15:24:12 03-11-2023
Запутанно и непонятно... Все сделано что бы платили наличкой
21:00:46 03-11-2023
... (15:24:12 03-11-2023) Запутанно и непонятно... Все сделано что бы платили наличкой... А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монетки не в состоянии пересчитать, путаешься за десятком?
20:28:56 04-11-2023
Гость (21:00:46 03-11-2023) А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монет... Ты, хамло барнаульское. Не должно быть оплаты наличностью в транспорте. Так вы помогаете укрываться транспортным компаниям от налогов и скрывать свои доходы. Из-за чего транспортники продолжают показывать лживые доходы и плакаться, что работают себе в убыток.
19:41:39 03-11-2023
Это и есть решение безобразно циркулируемого транспорта??? Тогда "шикардос"...
10:53:53 04-11-2023
Гость (19:41:39 03-11-2023) Это и есть решение безобразно циркулируемого транспорта??? ... Странно. А кто тебе обещал таким образом полное решение транспортной проблемы? Подрасти, школяр, и пойми, что у больших проблем не бывает простых решений. Здесь решается проблема учета оплаты. Что бы как можно точнее знать, сколько на самом деле пассажиров проезжает и сколько на самом деле денег собирается. А то получается, что пассажиры жалуются на переполненность, а по "собранным" деньгам они ходят полупустые.
20:27:32 03-11-2023
Лучше бы установили терминалы в салонах автобусов и трамваев, чтобы не стояла очередь на выход и оплату ароезда
08:30:27 04-11-2023
скоро ездить будет не на чем транспорта нет!!! за то способов оплаты куча! За счет разрабатываются приложения ????
08:37:53 04-11-2023
Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зависиш. А те кто агитирует везде за безнал понять не могут, что в один прекрасный момент можно стать не платежеспособным.
15:26:23 04-11-2023
Владимир (08:37:53 04-11-2023) Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зав... скоро будет электронный рубль, с нетерпением ждем, наконец то избавимся от налички и безналички, все будет прозрачно, можно будет блокировать пятую колонну, морить голодом ее, а мы будем радоваться
22:20:11 04-11-2023
Гость (15:26:23 04-11-2023) скоро будет электронный рубль, с нетерпением ждем, наконец т... А цифровые деньги, гражданин оппик, по всему миру вводят) Вас же еще не забанили в интернете) можете сами в этом убедиться.
20:30:55 04-11-2023
Владимир (08:37:53 04-11-2023) Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зав... Нет, вы не правы. Расплачиваясь наличкой, вы поощряете транспортников скрывать свои доходы, уходить от налогов и уверять власти, что они работают в убыток, требуя повысить оплату проезда. Оплата проезда в ОТ должна быть максимально прозрачной! Никакой налички!
00:10:48 05-11-2023
Гость (21:00:46 03-11-2023) А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монет... Ушлепок , ты случайно не водила 18 маршрута? есть там один хамит ,только женщинам, причем тем которые послать немогут
00:53:58 06-11-2023
Ни кто ни чего не скрывает. Деньги конечно хорошо. Банковские карты хуже намного работают чем транспортные. Трамваи новенькие пока на обкатке. Сами удивитель какая красота будет. Пасажиры бы еще были по интнллегентнее . Сразу скажу не все . В основном люди хорошие. Но бывают что , мама дорогая.