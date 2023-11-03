В Барнауле появится новый способ оплаты проезда в транспорте

Сейчас в городе тестируют виртуальные транспортные карты

03 ноября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – виртуальную транспортную карту, сообщает мэрия.

"Ее можно будет выпустить онлайн, предварительно установив мобильное приложение "Центртранс" и привязав карту к смартфону. Пользователям таких карт не надо будет приобретать пластиковую. Записать на виртуальную карту можно все неперсональные тарифные планы", – говорится в сообщении.

Виртуальные транспортные карты станут доступны в 2024 году. Сейчас проводится тестирование.

Напомним, мобильное приложение "Центртранс" запустили в феврале 2023 года. Оно позволяет мгновенно пополнять баланс, менять тарифный план, отслеживать историю операций, получать информацию о транспортной карте.