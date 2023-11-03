НОВОСТИОбщество

В Барнауле появится новый способ оплаты проезда в транспорте

Сейчас в городе тестируют виртуальные транспортные карты

03 ноября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – виртуальную транспортную карту, сообщает мэрия.

"Ее можно будет выпустить онлайн, предварительно установив мобильное приложение "Центртранс" и привязав карту к смартфону. Пользователям таких карт не надо будет приобретать пластиковую. Записать на виртуальную карту можно все неперсональные тарифные планы", – говорится в сообщении.

Виртуальные транспортные карты станут доступны в 2024 году. Сейчас проводится тестирование.

Напомним, мобильное приложение "Центртранс" запустили в феврале 2023 года. Оно позволяет мгновенно пополнять баланс, менять тарифный план, отслеживать историю операций, получать информацию о транспортной карте.

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на невозможность оплаты проезда картой

По словам девушки, водитель требовал перевести деньги ему на счет
НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 13

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...

15:24:12 03-11-2023

Запутанно и непонятно... Все сделано что бы платили наличкой

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Гость

21:00:46 03-11-2023

... (15:24:12 03-11-2023) Запутанно и непонятно... Все сделано что бы платили наличкой... А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монетки не в состоянии пересчитать, путаешься за десятком?

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Гость

20:28:56 04-11-2023

Гость (21:00:46 03-11-2023) А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монет... Ты, хамло барнаульское. Не должно быть оплаты наличностью в транспорте. Так вы помогаете укрываться транспортным компаниям от налогов и скрывать свои доходы. Из-за чего транспортники продолжают показывать лживые доходы и плакаться, что работают себе в убыток.

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Гость

19:41:39 03-11-2023

Это и есть решение безобразно циркулируемого транспорта??? Тогда "шикардос"...

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Гость

10:53:53 04-11-2023

Гость (19:41:39 03-11-2023) Это и есть решение безобразно циркулируемого транспорта??? ... Странно. А кто тебе обещал таким образом полное решение транспортной проблемы? Подрасти, школяр, и пойми, что у больших проблем не бывает простых решений. Здесь решается проблема учета оплаты. Что бы как можно точнее знать, сколько на самом деле пассажиров проезжает и сколько на самом деле денег собирается. А то получается, что пассажиры жалуются на переполненность, а по "собранным" деньгам они ходят полупустые.

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Инна

20:27:32 03-11-2023

Лучше бы установили терминалы в салонах автобусов и трамваев, чтобы не стояла очередь на выход и оплату ароезда

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гость

08:30:27 04-11-2023

скоро ездить будет не на чем транспорта нет!!! за то способов оплаты куча! За счет разрабатываются приложения ????

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Владимир

08:37:53 04-11-2023

Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зависиш. А те кто агитирует везде за безнал понять не могут, что в один прекрасный момент можно стать не платежеспособным.

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Гость

15:26:23 04-11-2023

Владимир (08:37:53 04-11-2023) Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зав... скоро будет электронный рубль, с нетерпением ждем, наконец то избавимся от налички и безналички, все будет прозрачно, можно будет блокировать пятую колонну, морить голодом ее, а мы будем радоваться

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Гость

22:20:11 04-11-2023

Гость (15:26:23 04-11-2023) скоро будет электронный рубль, с нетерпением ждем, наконец т... А цифровые деньги, гражданин оппик, по всему миру вводят) Вас же еще не забанили в интернете) можете сами в этом убедиться.

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Гость

20:30:55 04-11-2023

Владимир (08:37:53 04-11-2023) Нет ничего лучше чем наличка, не от кого и не от чего не зав... Нет, вы не правы. Расплачиваясь наличкой, вы поощряете транспортников скрывать свои доходы, уходить от налогов и уверять власти, что они работают в убыток, требуя повысить оплату проезда. Оплата проезда в ОТ должна быть максимально прозрачной! Никакой налички!

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Александр

00:10:48 05-11-2023

Гость (21:00:46 03-11-2023) А тебе ногти мешают наличкой заплатить, чучундра? Или монет... Ушлепок , ты случайно не водила 18 маршрута? есть там один хамит ,только женщинам, причем тем которые послать немогут

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Любовь

00:53:58 06-11-2023

Ни кто ни чего не скрывает. Деньги конечно хорошо. Банковские карты хуже намного работают чем транспортные. Трамваи новенькие пока на обкатке. Сами удивитель какая красота будет. Пасажиры бы еще были по интнллегентнее . Сразу скажу не все . В основном люди хорошие. Но бывают что , мама дорогая.

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