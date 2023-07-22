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В Барнауле пожаловались на девочек, сорвавших плакаты на остановке

Комментаторы встали на сторону школьниц

22 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле три девочки обрывали плакаты с остановки общественного транспорта.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" рассказали, что все случилось на улице Северо-Западной, 63. На кадрах видно, что школьницы испортили несколько объявлений.

"Родителей просят принять меры!" – подчеркнули в сообществе.

Некоторые комментаторы при этом встали на сторону девочек:

  • "Офигеть, эти плакаты красота какая, что аж родителям меры принимать надо. Правильно делают, а то загадят этой рекламой все остановки и заборы".
  • "Так может им поп не нравится, вот и срывают, и вообще все остановки загадили этими плакатами".
  • "Детям заняться нечем, вот и слоняются по городу".

Ранее в Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае.

Барнаул дети жалобы и просьбы

Комментарии 2

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Элен без ребят

13:15:28 22-07-2023

девочек нужно найти и наградить, а родители должны гордиться своими дочерьми. загадили рекламой весь город!

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Дядька

18:41:13 22-07-2023

девочек нужно найти и надавать по попе, а родители должны не гордиться своими дочерми!

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