В Барнауле пожаловались на гору мусора в частном секторе

По словам местной жительницы, отходы с Кулундинской не вывозят с начала ноября

25 ноября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Гора бытовых отходов скопилась на улице Кулундинской в Барнауле, сообщила местная жительница в паблике Barnaul 22.

Со слов горожанки, на 50 домов здесь предусмотрено только два небольших контейнера. Причем компания по вывозу мусора перестала его вывозить с начала месяца. Как итог: мусор разносится ветром и собаками, в том числе на расположенную рядом железную дорогу.

"Обращались в районную и городскую администрацию, никаких действий предпринято не было. Подскажите, пожалуйста, куда еще можно обратиться?" – поинтересовалась женщина.

На днях губернатору Виктору Томенко предложили способ очистить от мусора Алтайский край.