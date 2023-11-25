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В Барнауле пожаловались на гору мусора в частном секторе

По словам местной жительницы, отходы с Кулундинской не вывозят с начала ноября

25 ноября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Гора бытовых отходов скопилась на улице Кулундинской в Барнауле, сообщила местная жительница в паблике Barnaul 22.

Со слов горожанки, на 50 домов здесь предусмотрено только два небольших контейнера. Причем компания по вывозу мусора перестала его вывозить с начала месяца. Как итог: мусор разносится ветром и собаками, в том числе на расположенную рядом железную дорогу.

"Обращались в районную и городскую администрацию, никаких действий предпринято не было. Подскажите, пожалуйста, куда еще можно обратиться?" – поинтересовалась женщина.

На днях губернатору Виктору Томенко предложили способ очистить от мусора Алтайский край.

Барнаул Экология мусор

Комментарии 1

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Гость

05:51:10 26-11-2023

А ты, гражданочка, на митинг в Павловск не ездила? Так сгоняй туда) там тебе все за мусор объяснят)

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