В Барнауле пожаловались на проваливающийся асфальт по улице Малахова

По словам местной жительницы, ямы появились у дома № 116

26 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Ямы в асфальте / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на проваливающийся асфальт.

По ее словам, вмятины находятся на проезжей части у дома № 116 по ул. Малахова. "Ямы ничем не ограждены", – цитирует ее "Черное и Белое Барнаул".

Ранее во дворе одного из домов по улице 80-й Гвардейской Дивизии образовались гигантские ямы возле погребов.