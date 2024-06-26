В Барнауле пожаловались на проваливающийся асфальт по улице Малахова
По словам местной жительницы, ямы появились у дома № 116
26 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Ямы в асфальте / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на проваливающийся асфальт.
По ее словам, вмятины находятся на проезжей части у дома № 116 по ул. Малахова. "Ямы ничем не ограждены", – цитирует ее "Черное и Белое Барнаул".
Ранее во дворе одного из домов по улице 80-й Гвардейской Дивизии образовались гигантские ямы возле погребов.
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