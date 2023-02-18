В Барнауле пожаловались на "страшный" гололёд на автобусной остановке

По словам горожанки, пожилые и дети там "попадают под колёса"

18 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на гололёд на автобусной остановке "Весенняя" в микрорайоне Новосиликатный. Её слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.

"Страшный гололёд, если автобус не подъедет к краю, в автобус приходится карабкаться по льду, пожилые люди и дети падают под колёса. Выходить также невозможно", – посетовала она.

Женщина добавила, что звонки и заявки в администрацию посёлка и района результата не принесли.

Ранее барнаульцы пожаловались на то, что маршрутчики объезжают важную остановку.