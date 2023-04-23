Проблемную свалку нашли возле трассы в Алтайском крае

Очень много мусора с неё выносит на дорогу и раскидывает вокруг

23 апреля 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае нашли проблемную свалку, которая засоряет территорию вокруг. О ней рассказали в сообществе Barnaul22.

"На подъезде к Барнаулу на Заринской трассе на 72-м километре есть свалка. От неё очень много мусора на дороге, который никто не убирает", – рассказала автор сообщения.

Отмечается, что мусоровозы, которые выезжают со свалки, выносят отходы на дорогу, а в межсезонье ситуация на этом участке и вовсе становится опасной.

Девушка надеется на то, что на проблему обратят внимание.