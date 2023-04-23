Проблемную свалку нашли возле трассы в Алтайском крае
Очень много мусора с неё выносит на дорогу и раскидывает вокруг
23 апреля 2023, 11:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае нашли проблемную свалку, которая засоряет территорию вокруг. О ней рассказали в сообществе Barnaul22.
"На подъезде к Барнаулу на Заринской трассе на 72-м километре есть свалка. От неё очень много мусора на дороге, который никто не убирает", – рассказала автор сообщения.
Отмечается, что мусоровозы, которые выезжают со свалки, выносят отходы на дорогу, а в межсезонье ситуация на этом участке и вовсе становится опасной.
Девушка надеется на то, что на проблему обратят внимание.
11:35:36 23-04-2023
А как мы все надеемся! А чей это район? Опять Первомайский?