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В Барнауле пожаловались на свисающую с дома часть трубы

Просьбы решить проблему результата не принесли

11 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на свисающую с фасада дома часть водосточной трубы по адресу ул. Георгия Исакова, 120.

По словам женщины, собственники с зимы неоднократно оставляли заявки, но результата это не принесло. Кусок трубы уже едва держится.

"Погодные условия ее так раскачали, что она может оборваться в любую минуту. Вчера я вновь позвонила, на что услышала ответ диспетчера: с зимы висит и еще провисит", – приводит ее слова "Инцидент Барнаул".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор в Малом Прудском переулке.

жалобы и просьбы

Комментарии 3

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Гость

11:04:05 11-04-2025

а у меня лампочку не меняют уже месяц в подъезде!!!

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Гость

12:16:27 11-04-2025

заявку официально оформляйте. Можно написать и оставить в офисе управляшки. Не будет результата, письмо в инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края.

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Татьяна

12:18:41 11-04-2025

А я ни кого ждать не стала и купила и сама заменила лампочку в подъезде Вот!

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