В Барнауле пожаловались на свисающую с дома часть трубы

Просьбы решить проблему результата не принесли

11 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на свисающую с фасада дома часть водосточной трубы по адресу ул. Георгия Исакова, 120.

По словам женщины, собственники с зимы неоднократно оставляли заявки, но результата это не принесло. Кусок трубы уже едва держится.

"Погодные условия ее так раскачали, что она может оборваться в любую минуту. Вчера я вновь позвонила, на что услышала ответ диспетчера: с зимы висит и еще провисит", – приводит ее слова "Инцидент Барнаул".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор в Малом Прудском переулке.