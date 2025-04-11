В Барнауле пожаловались на свисающую с дома часть трубы
Просьбы решить проблему результата не принесли
11 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на свисающую с фасада дома часть водосточной трубы по адресу ул. Георгия Исакова, 120.
По словам женщины, собственники с зимы неоднократно оставляли заявки, но результата это не принесло. Кусок трубы уже едва держится.
"Погодные условия ее так раскачали, что она может оборваться в любую минуту. Вчера я вновь позвонила, на что услышала ответ диспетчера: с зимы висит и еще провисит", – приводит ее слова "Инцидент Барнаул".
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор в Малом Прудском переулке.
11:04:05 11-04-2025
а у меня лампочку не меняют уже месяц в подъезде!!!
12:16:27 11-04-2025
заявку официально оформляйте. Можно написать и оставить в офисе управляшки. Не будет результата, письмо в инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края.
12:18:41 11-04-2025
А я ни кого ждать не стала и купила и сама заменила лампочку в подъезде Вот!