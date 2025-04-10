В Барнауле приступили к сносу дома 1940 года постройки на улице Ярных

Здание признали аварийным девять лет назад

10 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

Фото иллюстративное: Marek Studzinski / unsplash.com

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к сносу аварийного многоквартирного дома по улице Ярных, 23, сообщили в мэрии.

Объект ввели в эксплуатацию в 1940 году, а в 2016-м признали аварийным. Впоследствии дом расселили по краевой программе "Переселение граждан из аварийного жилого фонда".

8 апреля здание передали подрядчику для сноса.

В конце марта в Барнауле демонтировали двухэтажный кирпичный дом 1918 года постройки, расположенный по адресу Мало-Тобольская, 8.