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В Барнауле пожаловались на ветку, которая свисает с дерева четвертую неделю

По словам местного жителя, опасную зону "только огородили и все"

19 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Тополь / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Тополь / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель столицы Алтайского края пожаловался на свисающую ветку тополя, сообщает телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанина, опасное дерево расположено у дома № 191 по улице Георгия Исакова. Ветка свисает здесь уже четвертую неделю.

"Только огородили и все", – посетовал местный житель.

Ранее барнаульцы пожаловались на дорожные знаки, которые не видно из-за густой растительности. 

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 14

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Гость

09:10:02 19-07-2024

На 2ой Северо-западной у Мария-ра уже год свисает у дороги и ничего, никого не беспокоит, всё нормально

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Гость

09:19:02 19-07-2024

Реально нет новостей ни в стране, ни на фронте ? Перепечатываете нытьё "небаб"

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Гость

09:46:21 19-07-2024

Залезть и спилить религия не позволяет? Или мужики перевелись? Только ныть можете

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Мужик

10:14:26 19-07-2024

Гость (09:46:21 19-07-2024) Залезть и спилить религия не позволяет? Или мужики перевелис... Сейчас нельзя подойти и просто спилить Разрешение надо получить, денежку заплатить, согласовать и т.д. А то за доброе дело ещё и штраф выписать могут.

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Гость

10:58:43 19-07-2024

Мужик (10:14:26 19-07-2024) Сейчас нельзя подойти и просто спилить Разрешение надо полу... На спил веток разрешения не нужно. Поинтересуйтесь на досуге в Горзеленхозе. А умникам, предлагающим мне самому сходить спилить - я в центре живу, мне нечего на Исакова делать. У себя во дворе - спиливал подобное и не раз, проблему почему-то из этого не раздувал.

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Гость

12:00:53 19-07-2024

Гость (10:58:43 19-07-2024) На спил веток разрешения не нужно. Поинтересуйтесь на досуге... Слился как обычно, только ныть и можешь

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Гость

12:19:14 19-07-2024

Гость (12:00:53 19-07-2024) Слился как обычно, только ныть и можешь... Ноете тут только вы. Стон стоит - пол страны слышит. А дела делать - ваша хата с края.

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Гость

10:23:26 19-07-2024

Гость (09:46:21 19-07-2024) Залезть и спилить религия не позволяет? Или мужики перевелис... Залезь да спили. Или только ныть можешь и ждать что кто-то за тебя это сделает ?

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Гость

10:28:39 19-07-2024

Гость (09:46:21 19-07-2024) Залезть и спилить религия не позволяет? Или мужики перевелис... ну так залезай

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Гость

10:31:38 19-07-2024

Гость (09:46:21 19-07-2024) Залезть и спилить религия не позволяет? Или мужики перевелис... изучи законодательную часть, потом плачь здесь. И почему мужики должны всё делать? Вроде давно уже равноправие

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Гость

10:03:21 19-07-2024

Она висит не над пешеходной зоной. что бы попасть под нее стоит постараться. А если учесть сколько таких веток в городе давайте ВСЕ ИХ СЮДА ПОСТИТЬ!!!!

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Элен без ребят

13:46:53 19-07-2024

рядом с моим домом такая ветка висит лет 10.

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Гость

15:14:12 19-07-2024

После урагана много веток висит в опасном состоянии. Они уже изменили цвет, листья засохли, видно, что отломаны, точно упадут, лишь вопрос времени. Но в основном на высоте, без спецоборудования не достать.

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Гость

15:36:00 19-07-2024

а че лезть то? дерево это спилить под корень и всего делов!
главное чтобы во время валки его мимо никто не шел

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