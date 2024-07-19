В Барнауле пожаловались на ветку, которая свисает с дерева четвертую неделю

По словам местного жителя, опасную зону "только огородили и все"

19 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Тополь / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель столицы Алтайского края пожаловался на свисающую ветку тополя, сообщает телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанина, опасное дерево расположено у дома № 191 по улице Георгия Исакова. Ветка свисает здесь уже четвертую неделю.

"Только огородили и все", – посетовал местный житель.

Ранее барнаульцы пожаловались на дорожные знаки, которые не видно из-за густой растительности.