В Барнауле пожаловались на водителей, которые ездят по тротуару в центре города

По словам горожанина, это мешает пешеходам и ухудшает состояние покрытия

07 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Стоянка автомобилей / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на водителей, которые, уезжая со стоянки, постоянно ездят по тротуару у дома № 78 на проспекте Социалистическом.

Телеграм-каналу "Черное и Белое Барнаул" горожанин рассказал, что это происходит "каждый день с утра до вечера".

"Посетители кафе приезжают и ставят машины, потом разворачиваются, чтобы уехать по тротуару, чем препятствуют проходу пешеходов, также асфальт на тротуаре приходит в негодность", – поделился он.

Ранее барнаульцы пожаловались на мотоциклистов, которые стали часто кататься в бору.