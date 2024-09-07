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В Барнауле пожаловались на водителей, которые ездят по тротуару в центре города

По словам горожанина, это мешает пешеходам и ухудшает состояние покрытия

07 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Стоянка автомобилей / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Стоянка автомобилей / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на водителей, которые, уезжая со стоянки, постоянно ездят по тротуару у дома № 78 на проспекте Социалистическом.

Телеграм-каналу "Черное и Белое Барнаул" горожанин рассказал, что это происходит "каждый день с утра до вечера".

"Посетители кафе приезжают и ставят машины, потом разворачиваются, чтобы уехать по тротуару, чем препятствуют проходу пешеходов, также асфальт на тротуаре приходит в негодность", – поделился он.

Ранее барнаульцы пожаловались на мотоциклистов, которые стали часто кататься в бору.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 3

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Горожанин

12:48:37 07-09-2024

все заставлено авто как попало, не пройти не проехать. Ставят под знаки, зная свою безнаказанность. Контроля в городе нет совсем с неправильно припаркованными средствами.

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Гость

13:12:00 07-09-2024

Бардачина.

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Андрей

14:20:30 07-09-2024

Места там много ,пускай паркуют тачки .

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