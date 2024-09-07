В Барнауле пожаловались на водителей, которые ездят по тротуару в центре города
По словам горожанина, это мешает пешеходам и ухудшает состояние покрытия
07 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
Стоянка автомобилей / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на водителей, которые, уезжая со стоянки, постоянно ездят по тротуару у дома № 78 на проспекте Социалистическом.
Телеграм-каналу "Черное и Белое Барнаул" горожанин рассказал, что это происходит "каждый день с утра до вечера".
"Посетители кафе приезжают и ставят машины, потом разворачиваются, чтобы уехать по тротуару, чем препятствуют проходу пешеходов, также асфальт на тротуаре приходит в негодность", – поделился он.
Ранее барнаульцы пожаловались на мотоциклистов, которые стали часто кататься в бору.
12:48:37 07-09-2024
все заставлено авто как попало, не пройти не проехать. Ставят под знаки, зная свою безнаказанность. Контроля в городе нет совсем с неправильно припаркованными средствами.
13:12:00 07-09-2024
Бардачина.
14:20:30 07-09-2024
Места там много ,пускай паркуют тачки .