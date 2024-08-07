Барнаульцы пожаловались на самокатчиков в центре города

Они ездили по проезжей части и обгоняли машины

07 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Самокатчики, обгоняющие машины / Кадр из видео / "В курсе 22"

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на самокатчиков, катающихся по дороге в центре города. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, молодой человек и девушка ехали на самокате вместе по проезжей части. Они двигались по полосам движения для машин и с такой скоростью, что обгоняли некоторые авто.

Барнаульцам напомнили, что движение на самокате по проезжей части опасно. Самокатчики рискуют оказаться под колесами, а ответственность в случае ДТП будет нести водитель.