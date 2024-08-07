Барнаульцы пожаловались на самокатчиков в центре города
Они ездили по проезжей части и обгоняли машины
07 августа 2024, 08:31, ИА Амител
Самокатчики, обгоняющие машины / Кадр из видео / "В курсе 22"
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на самокатчиков, катающихся по дороге в центре города. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, молодой человек и девушка ехали на самокате вместе по проезжей части. Они двигались по полосам движения для машин и с такой скоростью, что обгоняли некоторые авто.
Барнаульцам напомнили, что движение на самокате по проезжей части опасно. Самокатчики рискуют оказаться под колесами, а ответственность в случае ДТП будет нести водитель.
08:43:24 07-08-2024
черти эти самокатчики, поа запретить все это недоразумение
09:07:06 07-08-2024
Хорошие самокаты, мощные!
09:16:03 07-08-2024
Кому мешают эти самоубийцы?
Вот рейсеры в стрингах (стрингрейсеры) с пердячими глушаками реальный геморрой города. Да глухонемые, на жоповозках, с сабвуферами.
11:07:14 07-08-2024
Гость (09:16:03 07-08-2024) Кому мешают эти самоубийцы?Вот рейсеры в стрингах (стрин... они, мало того, что само-, еще и потенциальные убийцы нормальных людей, тк носятся они не только по дорогам. я каждый день хожу вечерами по Ленина от ЦУМа, царствие ему небесное, до пл. Октября и знаете, дойти целиком- задача не из самых простых: ты пропускаешь летящего навстречу дебила, делаешь шаг в сторону, а сзади на тебя летит еще несколько дебилоидов. а сейчас приедут деревенские на учебу и вообще хоть плачь что будет!
12:40:25 07-08-2024
Гость (09:16:03 07-08-2024) Кому мешают эти самоубийцы?Вот рейсеры в стрингах (стрин... Надо если они виноваты снимать ответственность с водителей авто под которое они заехали, тогда и мешать не будут
13:55:19 07-08-2024
Гость (12:40:25 07-08-2024) Надо если они виноваты снимать ответственность с водителей а... в принципе, можно даже поощрение выписать)
10:52:45 07-08-2024
"Они ездили по проезжей части и ОБГОНЯЛИ МАШИНЫ..."
Вот где собака порылась!🤣🤣🤣🤣
11:58:06 07-08-2024
В Москве уже начали отстреливать самокатчиков. Пока из пневматики.
12:37:32 07-08-2024
Гость (11:58:06 07-08-2024) В Москве уже начали отстреливать самокатчиков. Пока из пневм...
Призывы к расстрелам людей? У тебя в голове что за мякишек???? Совсем что ли уже.
12:50:29 07-08-2024
Гость (12:37:32 07-08-2024) Призывы к расстрелам людей? У тебя в голове что за мякиш...
Не знал, что в барнауле столько потенциальных убийц, готовых стрелять по людям.
13:58:25 07-08-2024
Гость (12:50:29 07-08-2024) Не знал, что в барнауле столько потенциальных убийц, гот... тут либо ты их, либо они тебя.
14:06:27 07-08-2024
Гость (12:50:29 07-08-2024) Не знал, что в барнауле столько потенциальных убийц, гот... по людям?! по самокатчикам каким-то же. это не люди
14:12:10 07-08-2024
Гость (14:06:27 07-08-2024) по людям?! по самокатчикам каким-то же. это не люди... вот спорный тезис. чего вы злой такой... добрее надо к людЯм..
кому-то может быть пары раз с ноги хватит образумиться.
кому-то пары лет на строгом режиме.
12:29:20 07-08-2024
Что вышеотписавшимся жлобам мешает приобрести собственный электросамокат и перестать плеваться ядом?
А вообще, складывается впечатление, что "антисамокатчики" работают по команде. Кому-то ооооочень не нравится такое "бесплатное" средство передвижения населения. Вангую резкий затык после введения госномеров и начала выдачи ВУ категории "Самокат"
13:29:32 07-08-2024
Кхм... (12:29:20 07-08-2024) Что вышеотписавшимся жлобам мешает приобрести собственный эл... Очень может быть... но 50% катающихся ездят как попало и правил не знают, так что может и надо хоть какое-то обучение с проверкой
14:00:56 07-08-2024
Кхм... (12:29:20 07-08-2024) Что вышеотписавшимся жлобам мешает приобрести собственный эл... у меня точно команды нет, о чем и сказано в нике, но! это ни как не мешает мне ненавидеть самокатчиков.
14:14:13 07-08-2024
Кхм... (12:29:20 07-08-2024) Что вышеотписавшимся жлобам мешает приобрести собственный эл... Проблема не в самокатах, а в многочисленных ЛГБТ+ на самокатах. Они не редко и ездить то толком не умеют, но по причине умственной или социальной недоразвитости прут на пролом будто единственные на тротуаре/дороге/переходе и вообще в городе, бросают самокаты прямо посреди тротуара и т.п. Какие бы достижения высоких технологий не дали обезьяне она все равно останется обезьяной - вот в чем проблема.
14:37:28 07-08-2024
Гость (14:14:13 07-08-2024) Проблема не в самокатах, а в многочисленных ЛГБТ+ на самокат... А теперь поменяйте в своем пламенном спиче "самокатчик" на "автомобилист", и получите примерно то же самое) Но почему-то, внезапно, никто не призывает запретить авто.
15:11:16 07-08-2024
Гость (14:37:28 07-08-2024) А теперь поменяйте в своем пламенном спиче "самокатчик" на "... Потому что для автомобилей существуют правила, а для самокатов как бы нет.
17:29:46 07-08-2024
Гость (15:11:16 07-08-2024) Потому что для автомобилей существуют правила, а для самокат... Ага, и значит надо не правила для самокатов разрабатывать, а запрещать их. Логика - огонь. А как быть с теми автомобилистами, которые не соблюдают правила? А ведь их тысячи. И штрафы не помогают, они все равно нарушают. И даже лишение прав не останавливает от того, чтобы без прав усесться за руль. Запретим? Оставим ОТ и автомобили, которые развозят всякие грузы и спецтранспорт.
17:17:31 07-08-2024
Гость (14:37:28 07-08-2024) А теперь поменяйте в своем пламенном спиче "самокатчик" на "...
Ну может быть потому, что движение автомобилей и пешеходов таки разграничено, внезапно, и автомобили все же не носятся по тротуарам как само собой?
17:26:29 07-08-2024
Гость (17:17:31 07-08-2024) Ну может быть потому, что движение автомобилей и пешеход... А что, на дорогах у нас мало обезьян в авто? Так-то в них тоже люди сидят, или для вас имеет значение, кто пострадал - пешеход или водитель встречной\попутной машины? И да, разграничение мешает сносить пешеходов на переходах и тротуарах? Сдается, если посмотреть статистику, то сбитых автомобилями в местах, предназначенных для пешеходов, будет ничуть не меньше. А убитых ими больше, чем убитых самокатами. Так что мимо кассы.
19:07:04 07-08-2024
Гость (17:26:29 07-08-2024) А что, на дорогах у нас мало обезьян в авто? Так-то в них то... Да, обезьян можно найти где угодно и от этого не избавится, но ключевое значение имеет не сам факт их наличия, а их "удельный вес". Сопоставьте примерное общее количество автомобилистов с примерным количеством обезьян за рулем, и сделайте аналогичное сравнение для самокатчиков - выводы очевидны, как очевидны и причины такого расклада. Вы школьник или вам просто нравится натягивать сову на глобус? )
17:53:17 07-08-2024
Элен без ребят (11:07:14 07-08-2024) я каждый день хожу вечерами по Ленина от ЦУМа, царствие ему небесноене будет ему царствия небесного ибо не похоронен по обычаям православным а лежит тушка в мавзолее
21:13:02 07-08-2024
Элен без ребят (11:07:14 07-08-2024) они, мало того, что само-, еще и потенциальные убийцы нормал... я в восторге от вашей фразочки про царствие небесное, так сразу и всплыли перед мысленным взором дедушка Ленин и ЦУМ...про обе эти фигуры теперь уже можно в полный голос возглашать - царствие им небесное....