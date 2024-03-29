В Барнауле предложили повысить стоимость проезда

Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве, иначе возить людей будет просто некому

29 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Автобус на остановке / Фото: amic.ru

Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте, пишет "Толк".

"Перевозчики уверены, что с учетом всех издержек, цена билета должна быть как в Москве, иначе город рискует остаться без общественного транспорта", - отмечает издание.

Руководители пассажироперевозящих предприятий предложили ровняться на Москву и Санкт-Петербург. В итоге желаемый ими ценник начинается с 60 рублей. Такую стоимость проезда они обосновали дорогим топливом, подорожавшими комплектующими, необходимостью повышать зарплату сотрудникам и обновлять автобусный парк.

Перевозчики признают, что решение о повышении стоимости проезда станет непопулярным в народе, однако, указали они, сделать это необходимо, чтобы общественный транспорт не исчез с улиц города.

При этом перевозчики прекрасно понимают, что московские цены на проезд в Барнауле могут стать неподъемными для населения. В связи с этим они предложили властям города совместно найти некую "золотую середину".

В администрации Барнаула подтвердили amic.ru, что соответствущие документы от пассажироперевозящих предприятий к ним поступили, рассматривать их будет Координационный совет по ценообразованию.