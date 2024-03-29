В Барнауле предложили повысить стоимость проезда
Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве, иначе возить людей будет просто некому
29 марта 2024, 15:00, ИА Амител
Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте, пишет "Толк".
"Перевозчики уверены, что с учетом всех издержек, цена билета должна быть как в Москве, иначе город рискует остаться без общественного транспорта", - отмечает издание.
Руководители пассажироперевозящих предприятий предложили ровняться на Москву и Санкт-Петербург. В итоге желаемый ими ценник начинается с 60 рублей. Такую стоимость проезда они обосновали дорогим топливом, подорожавшими комплектующими, необходимостью повышать зарплату сотрудникам и обновлять автобусный парк.
Перевозчики признают, что решение о повышении стоимости проезда станет непопулярным в народе, однако, указали они, сделать это необходимо, чтобы общественный транспорт не исчез с улиц города.
При этом перевозчики прекрасно понимают, что московские цены на проезд в Барнауле могут стать неподъемными для населения. В связи с этим они предложили властям города совместно найти некую "золотую середину".
В администрации Барнаула подтвердили amic.ru, что соответствущие документы от пассажироперевозящих предприятий к ним поступили, рассматривать их будет Координационный совет по ценообразованию.
15:03:59 29-03-2024
Дело за малым, зарплату поднять до уровня Москвы
07:59:10 30-03-2024
Гость (15:03:59 29-03-2024) Дело за малым, зарплату поднять до уровня Москвы... Да тогда пусть как в Москве обеспечат транспорт каждые 3-5 минут, пересадку на другие маршруты или бесплатно, или с 50% стоимости проезда, оплату картой, а не переводом на личный счет водителя, ну много чего им до Москвы не хватает, что бы так взвинтить цены
15:04:29 29-03-2024
Сначала сделайте зарплаты как в Москве и тогда повышайте.
15:17:56 29-03-2024
гость (15:04:29 29-03-2024) Сначала сделайте зарплаты как в Москве и тогда повышайте.... Вот у них и будут зарплаты как в Москве.
16:22:47 29-03-2024
Гость (15:17:56 29-03-2024) Вот у них и будут зарплаты как в Москве.... У них уже зарплаты как в Москве. Они хотят как в Эмиратах
19:25:42 29-03-2024
гость (15:04:29 29-03-2024) Сначала сделайте зарплаты как в Москве и тогда повышайте.... И пенсии до Московских поднимите
15:04:59 29-03-2024
И власти сдадут город на растерзание автобусникоа походу. Позорники!
15:05:11 29-03-2024
Дешевле будет ездить на автомобиле. Работаю в 13 км от дома, езжу на малолитражке за 7 дней на бензин -1000 рублей. Без авто -ездить только с пересадкой итого-140 р. в день. = 980 за 7 дней в неделю. За 60 пусть ездят в своих корытах-сами.
15:23:33 29-03-2024
Гость (15:05:11 29-03-2024) Дешевле будет ездить на автомобиле. Работаю в 13 км от дома,... +Амортизация авто, штрафы. И с бодуна не сядешь.
Тут да, перевозчики адекватно, но и дайте тогда возможности зп как в Москве
15:29:43 29-03-2024
Гость (15:23:33 29-03-2024) +Амортизация авто, штрафы. И с бодуна не сядешь.Тут да, ... когда я мерзла по остановкам в -30, мне моя собственная амортизация обходилась тыщ. в 15-20 в год на лекарства плюс больничные, штрафов за три года один на 250 руб.-переживу, в будние дни не выпиваю.
15:45:53 29-03-2024
Гость (15:29:43 29-03-2024) когда я мерзла по остановкам в -30, мне моя собственная амор... -30 две недели в году. Да и сейчас вроде можно отследить транспорт онлайн. Тут правильно ниже написали. Совместная поездка на авто только может быть дешевле. Либо попался на глаза мужичок на 3-колесном автомобиле с кабиной. Может там ликвидно
18:18:43 29-03-2024
Гость (15:45:53 29-03-2024) -30 две недели в году. Да и сейчас вроде можно отследить тра... в минус 20, дождь и ураган, грязь которая уже сейчас как 2 недели совсем не улыбается добираться с пересадками и ждать по пол часа этот транспорт...опаздывать из-за этого, причин почему люди выбирают автомобиль очень много. Наличие детей, которых одного -на футбол, другую -на танцы после школы забросить...
15:32:02 29-03-2024
Гость (15:23:33 29-03-2024) +Амортизация авто, штрафы. И с бодуна не сядешь.Тут да, ... Договариваетесь с коллегами, возите не только свою пятую точку, а еще человека два-три. Думаю, им не влом будет вам как за стоимость проезда оплатить. И проблема бензина и амортизации решена, по крайней мере, частично. Знаю людей, которые так делают. И да, раз в месяц с бодуна можно и на такси. Ну а ежели у вас бодун чаще, то, боюсь, вам вообще бы за руль не надо.
15:35:03 29-03-2024
Гость (15:23:33 29-03-2024) И с бодуна не сядешь. сейчас гайцы следят в основном только за ПП. притормаживай, пропускай и они на тебя даже не посмотрят. да их и видно сейчас только когда колонны сопровождают...
17:39:39 29-03-2024
Гость (15:05:11 29-03-2024) Дешевле будет ездить на автомобиле. Работаю в 13 км от дома,... К сожалению,у многих жителей города нет автомобилей. Власти знают реальную картину с транспортом???ИНОГДА ВООБЩЕ НИКАК НЕВОЗМОЖНО ДОЕХАТЬ ДО РАБОТЫ!
22:17:34 29-03-2024
Гость (17:39:39 29-03-2024) К сожалению,у многих жителей города нет автомобилей. Власти ... А кто по вашему хозяева этих компашек?
19:05:36 29-03-2024
Гость (15:05:11 29-03-2024) Дешевле будет ездить на автомобиле. Работаю в 13 км от дома,... А Вы хоть раз чинили подвеску? А страховка? А расходники? А сам факт покупки авто? Вы существеннол дороже платите, но, получаете комфорт.
15:06:42 29-03-2024
>Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве
А пассажиры уверены, что зарплаты тогда тоже должны быть как в Москве.
15:06:56 29-03-2024
Отличное предложение! А почему сразу не 100 руб?
Пошел запасаться лаптями и посохами )))
15:09:44 29-03-2024
Они там в Москве хотя бы ездили на общественном транспорте? Попробовали бы они свои повозки ржавые пустить в Москве, на следующий день же контракты разорвали бы с ними
15:09:55 29-03-2024
"иначе город рискует остаться без общественного транспорта"------ уже не один раз писал, что все перевозчики орущие "мы в убытках" в этом бизнесе не один десяток лет. и так и не обанкротились почему то... у них видимо есть еще не один бизнес, из которого они бабло вкачивают в перевозки, субсидируя их так сказать за свой счет. но в их филантропство я точно верить не стану. пусть перед Координационным советом по ценообразованию скулят о своей плохой жизни.
15:10:12 29-03-2024
Прекрасно. И тогда можно будет выпускать на линию полтора убитых автобуса и получать те же деньги, что и сейчас) Предлагаю просто обязать горожан делать отчисления в карман перевозчикам безо всякого проезда. Ну чтобы они могли ничего не делать и отлично жить.
15:14:19 29-03-2024
никому не повышают зарплату,а им прямо надо
15:17:25 29-03-2024
Если бы вместо шоблы каких-то "перевозчиков" перевозки осуществлялись бы, как в Москве, муниципальным транспортом яб, наверное не возмутился бы, но платить вдвое больше, чтобы какой-то дядя купил себе вместо 200 крузака 450 лексуса я не согласен!
15:22:04 29-03-2024
Гость (15:17:25 29-03-2024) какой-то дядя купил себе вместо 200 крузака 450 лексуса я не согласен!. мелко мыслите.... лет поболее 10 назад один из перевозчиков порша панамеру (трехлетку на тот момент) взял... ну а про крузаки, лексусы и прочие туареги (не старше пары лет) тогда даже и говорить смысла не было... что у них сейчас в приоритетах не знаю... м.б. рендж роверы новые (от 30 млн.)
15:19:02 29-03-2024
А состояние автобусов у нас тоже как в москве? Про зарплаты не пишу, уже написали.
А хамло кондукторы тоже как в москве? А пролетающая н без остановок 20ка, увозящая ШКОЛЬНИКА дальше по маршруту тоже как в москве? За это платить больше?
А может администрации города устроить ЧЕСТНЫЙ тендер на смену перевозчика, может есть желающие,с меньшим аппетитом, ат о монополизмома похануло...
15:44:37 29-03-2024
Гость (15:19:02 29-03-2024) А состояние автобусов у нас тоже как в москве? Про зарплаты ... В Москве на остановке маршрутки стоит работница и приглашает пассажиров и занимается их рассадкой. И машина чистая, имею ввиду ее салон. А потом едем, и водитель перед каждой остановкой спрашивает, есть ли кто на выход. И все это, да, за 60 рублей. Как будет все это в нашем городе, зовите, воспользуемся услугой перевозчика за деньги как в Москве.
15:19:42 29-03-2024
И еще, не попадают ли такие заявления под статью о шантаже? Шантаж чистой воды
15:19:50 29-03-2024
Да, кстати, предлагаю рассмотреть эконом-вариант билета, по 50 рублей, дающий право бежать рядом с автобусом, держась одной рукой за него...
15:20:52 29-03-2024
А в других городах Сибири цена на транспорт тоже московская? Или это только у местных такой аппетит?
16:56:21 29-03-2024
Гость (15:20:52 29-03-2024) А в других городах Сибири цена на транспорт тоже московская?... Ы Новосибирске вкруговую сейчас 35 рублей, и метро тоже. Но и доходы в Новосибирске повыше наших будут.
20:42:56 29-03-2024
Гость (15:20:52 29-03-2024) А в других городах Сибири цена на транспорт тоже московская?... В Томске второй год подряд 27 рублей - общий не льготный билет по городу.
15:21:32 29-03-2024
Они видели, КАК ездит ОТ в Москве? График движения до скольки? И еще ночные есть маршруты. Ни одну остановку не промчат, даже если никто на ней не стоит в 23.00, подъедет, остановится, откроет двери (все!), постоит сколько-то секунд, закроет двери и движется дальше. Кроме того по 3 автобуса цепочкой на остановке не выстраиваются, ждут своей очереди, и люди не носятся вдоль автобусов как заполошные.
15:22:44 29-03-2024
Ну правильно, сначала они добились долгосрочных контрактов, а руководство города пошло у них на поводу, а теперь повышать цены хотят. Расторгать договоры и пускать перевозчиков из других регионов. Монополисты нашлись.
15:22:47 29-03-2024
Ну правильно, сначала они добились долгосрочных контрактов, а руководство города пошло у них на поводу, а теперь повышать цены хотят. Расторгать договоры и пускать перевозчиков из других регионов. Монополисты нашлись.
15:25:15 29-03-2024
Повысить надо стоимость льготных проездных. Одни бабки в автобусах.
15:34:22 29-03-2024
Гость (15:25:15 29-03-2024) Повысить надо стоимость льготных проездных. Одни бабки в авт... Ну им же надо как-то развлекаться))
16:26:34 29-03-2024
Гость (15:25:15 29-03-2024) Повысить надо стоимость льготных проездных. Одни бабки в авт... , Бабкам" тоже надо и в больницу и пенсионный фонд и т.д. И да- если не в курсе проездные действительны только на некоторых маршрутах, на многих они недействительны и таких маршрутов много и пенсионеры, даже имея проездной, платят дополнительно. А вообще стыдно за вас, кто пишет подобные комменты, ведь у вас тоже есть родители, бабушки и дедушки.
P.S. В Москве пенсионеры ездят бесплатно.
06:33:50 30-03-2024
Гость (15:25:15 29-03-2024) Повысить надо стоимость льготных проездных. Одни бабки в авт... . А ещё студентов и школьников полно - тоже льготная категория. Им тоже повысить?
20:01:50 30-03-2024
Гость (15:25:15 29-03-2024) Повысить надо стоимость льготных проездных. Одни бабки в авт... Ещё и они пересядут на свои авто и пробки в 10 баллов обеспечены
15:27:27 29-03-2024
Кстати, из Санкт-Петербурга в Волгоград отправили 62 вагона трамваев модели «Львенок». Сравните с количеством доставленных в Барнаул 10-ю трамваями из Белоруссии. И да, проезд на трамвае в Волгограде с 1 января 2022 года составляет: при оплате наличными - 30 рублей, при оплате банковской картой - 28 рублей, при оплате транспортной картой "Волна" - 23
15:27:54 29-03-2024
Пусть уходят с рынка, красноярские перевозчики рады будут
15:35:13 29-03-2024
"...и обновлять автобусный парк" Уже лет пять его обновляют и под это дело повышают тарифы! Только вот автобусов новых не видно! Слать лесом этих охреневших монополистов. Ни один добровольно не ушел из этого "убыточного" бизнеса, палкой не отгонишь! И парой палок тоже...
15:37:58 29-03-2024
Гость (15:35:13 29-03-2024) "...и обновлять автобусный парк" Уже лет пять его обновляют ... если бы 5 лет... лет 20 минимум "обновлением" занимаются.
15:39:40 29-03-2024
Гость (15:35:13 29-03-2024) "...и обновлять автобусный парк" Уже лет пять его обновляют ... Да вы что, вам же сказали - 41 новый автобус. Есть. Где-то. А может, и нет. Или как трамваи - вроде и есть, а на линии их никто не видел. Зато купили, отчитались. Работа кипит, деньги тратятся.
15:37:28 29-03-2024
Давайте тогда рАвняться и на зарплаты Москвы и Санкт-Петербурга.
15:37:43 29-03-2024
эти перевозчики сдулись. несите следующих!
15:41:36 29-03-2024
А пусть перевозчики выложат в открытый доступ свой финансовый результат за 2023 год! И посмотрим как там дела обстоят! Только с указанием инн и названий контрагентов всех! Плюс УПД и подобные документы!
15:46:25 29-03-2024
Эта песня от перевозчиков с повышением оплаты проезда под соусом "вот тогда все изменится" из года в год повторяется, но из года в год вместе с повышением оплаты не только ничего не меняется, а становится только хуже. И это "медицинский" факт. Напрашиваются очевидные и очень неприятные для городских (и не только) властей выводы.
15:48:08 29-03-2024
Гость (15:03:59 29-03-2024) Дело за малым, зарплату поднять до уровня Москвы... У нас на Алтае самая нищая зарплата по сравнению со всеми регионами. Как можно оплату поднять до московских. Ужас
15:48:43 29-03-2024
Частники не вывозят явно, надо МУП создавать.
16:00:51 29-03-2024
Гость (15:48:43 29-03-2024) Частники не вывозят явно, надо МУП создавать. ... Кто не вывозит? Насколько вижу, тот же 27 ходит неплохо. 60, в принципе, тоже. Еще бы автобусы были большие, а не это недоразумение. 77 вроде ничего ходит. Да и 47 часто, другое дело, что на этот маршрут уже просто физически нужны автобусы большой вместимости. То есть, получается, кто-то ездит более-менее нормально, а кто-то выпускает один автобус на весь маршрут. Так может, дело не в "не вывозит", а в чем-то другом? Пусть отказываются от контрактов.
16:04:07 29-03-2024
А может вам ключ от квартиры ,где деньги лежат?Власть городская абсолютно беспомощная и никуда не годится.
16:10:01 29-03-2024
Вам не кажется что слишком часто эта новость появляется?( я о повышении стоимости ). Ладно бы появилась и не повысили, но так ведь каждый раз повышают все таки. Это какое то неоправданное издевательство уже.
16:17:22 29-03-2024
Про неадекватность перевозчиков- все ясно ( а как иначе расценивать это дикое предложение для жителей Барнаула с их мизерными доходами!) Посмотрим теперь на адекватность властей. Проезд на многих маршрутах итак уже 35 рублей стал с 1 января!
16:37:59 29-03-2024
Отправить этих "перевозчиков" на курсы для похудения, а то жирком заплывут. Не иметь в большом городе муниципального транспорта - это смешно. А точнее - это ПРОРЫВ. Да такой, что до сих пор заткнуть не могут.
17:01:31 29-03-2024
В Барнауле безобразный общественный транспорт!
Старые автобусы, тесные маршрутки, войти и протиснуться невозможно! Нечеловеческие условия! На Спартаке с 17 до 18 часов стоят по 4-6 автобусов, отдыхают! Это в час пик! 60 - вечно переполненный! В 35 кондуктор держит для себя два первых сидения!
53 и многие другие могут захлопнуть двери перед человеком!
У 65 и 6 старые страшные автобусы!
О каком повышении платы может идти речь???
Запретить все маломестные автобусы!
Только большие!
Автобусы должны останавливаться только на остановке, а не перед( после) нее.
Администрация не следит за работой транспорта!!!
18:34:53 29-03-2024
Елена (17:01:31 29-03-2024) В Барнауле безобразный общественный транспорт! Старые ав... 59 тоже отвратно работает, первая утренняя маршрутка уже полная идет, а что будет когда дома достроят на Южном история умалчивает
18:38:37 29-03-2024
Елена (17:01:31 29-03-2024) В Барнауле безобразный общественный транспорт! Старые ав... Сейчас нового посаженного на пост министра утвердят и как рукава закатит, как попрет общественный транспорт. Позорище позорное.
18:42:15 29-03-2024
Елена (17:01:31 29-03-2024) В Барнауле безобразный общественный транспорт! Старые ав... Администрация начинает следить только тогда, когда за ней начинают следить следователи. Вот тогда у них работа прёт. Хотя, глядя на работу ОТ в Барнауле, говорить можно только о создании видимости "работы" - бутафория и только. Где новые автобусы, где новые трамваи??? И что характерно - спрашивать не с кого.
17:15:07 29-03-2024
да хоть 100р делай, ничего не изменится
17:16:59 29-03-2024
Бедные перевозчики, еле наскребли денежек для взятки Шеломенцеву
17:22:09 29-03-2024
А перевозчики не хотят прокатиться на полу тонированного автобуса Росгвардии? И потом несколько месяцев кататься на спецавтомибилях с охраной не хотят?
17:35:37 29-03-2024
Ни в одном из городов администрация не позволяет так скрывать прибыль! Безналичная оплата дешевле, народу выгоднее платить по карте, соответственно оборот виден. А у нас за оплату по карте ещё и отматерят, даже если маршрут к центртрансу подключен.
18:05:05 29-03-2024
Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве.Тогда и зарплата должна быть как в Москве.А вообще ГНАТЬ НАДО ТАКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
18:28:10 29-03-2024
Пока билеты не будут обязательны и все будут работать в белую эта музыка будет вечной
18:49:20 29-03-2024
Да, в некоторых автобусах водители просто хамят и говорят, что наличку надо иметь. Расчета по карте у них не предусмотрено. Потому что с налички всегда можно положить в карман. А потом получить ещё и повышенную зарплату. Трамваи ходят просто ужасно, по полчаса приходится ждать. А зимой после 20 вообще не уехать. Нерентабельно,видимо, просто нет транспорта после 20.
10:17:57 30-03-2024
Татьяна (18:49:20 29-03-2024) Да, в некоторых автобусах водители просто хамят и говорят, ч... нерентабельно? в центре куча людей стоит на остановках возле ВУЗов, в которых занятия до 21:00, плюс со всех магазинов персонал, а 20ки, например, просто мимо остановок проезжают. и 55 тоже мимо. получается, что с Ленина на Строителей и дальше на Павлик ни на чём не уехать. минут 20 десятого проезжает один 27й, в котором только на крыше никто не сидит и все- дальше только на такси. а в институте культуры, между прочим, маленькие дети до 21 занимаются.
18:53:44 29-03-2024
А если водитель курит во время движения, пассажиры едут бесплатно!!!
19:10:15 29-03-2024
Про перевозчиков всё понятно: денег много не бывает. В Власть то что???? Недавно кто то коммент оставлял, что его знакомому предложили на большой автобус сесть МУП с ЗП 47 тыс.р. или около этого. Так он отказался, т.к. на маршрутке он получает чуть ли не в два раза больше.
19:42:35 29-03-2024
Дорогое Мироздание, спасибо тебе, что я живу в 10-15 минутах пешком от работы))
19:44:33 29-03-2024
Вот к примеру 41 маршрут, другого транспорта рядом нет , я работающая бабка. Новые сверху внутри загадили и ни какой санобработки,грязнющие , заляпаные скотчем , вечно оружие по телефону водители. Сервис ниже....когда научатся быть водителями а не наездниками вот тогда о повышении говорите.
20:22:33 29-03-2024
Вышвырнуть местных перевозчиков. Заключить договора с москвичами, либо питерцами, с теми кто умеет работать. Но, для этого местная власть долдна хоть немного потрясти жопой и перестать брать откаты (Шеломенцев, как пример).
20:27:32 29-03-2024
Всё просто и ясно как божий день.В администрации кто то очень хорошо на этом(повышении)наживается,соответственно контроля за перевозчиками никакого,что хотят то и творят.У нас самый отстойный ОТ в регионе,а то и в стране .
20:32:59 29-03-2024
60 рублей, может 100 сразу?) Ничего не треснет у перевозчиков? Это называется шантаж. ТЭО есть цены?
20:52:23 29-03-2024
Зарплаты в Барнауле намного отличаются от Москвы это раз, а два в Москве пенсионеры и предпенсионеры ездят по социальной карте БЕСПЛАТНО.
20:59:26 29-03-2024
интересная ситуация, когда глава координационного совета по ценообразованию в г. Барнауле прямой подчиненный Касплера Валерия Владиславовича. Он хоть вроде как и ушел от перевозок, но лоббизмом нет, не пахнет.
21:05:35 29-03-2024
Реализация проекта "Благоприятная городская среда", куда уж нагляднее. Походу перевозчики взяли в заложники родственников не только властей города, но и края и прокуратуры. Иначе как объяснить такой неприкрытый шантаж и вымогательство на протяжении лет при полной беспомощности властей всех уровней? Ну не тем же что они работают заодно.
21:26:31 29-03-2024
Может и инфраструктуру и уровень жизни как в Москве тогда уж?
21:42:07 29-03-2024
...что за бред,тут просто не надо быть даже математиком и взять даже маленькую маршрутку,даже если она везёт только сидячих (молчу какие они чаще переполненные) вход,выход пассажиров сменяя сидячие места...это уже больше тариф чем у обычного таксиста,сюда плюсуем он не простаивает...тут скорее всего утекают деньги из за без контрольности,которую ведь тоже нужно нанимать и платить.
22:28:37 29-03-2024
Разрезать загородные маршруты, пусть пересаживаются, нечего за городом полноразмерной у автобусу пустому ходить.
Доехали до города, пересаживайтесь
23:05:10 29-03-2024
Может перевозчикам, нужно план понизить водителям маршрутки? Перевозчики от жадности и наглости помрут скоро.
23:59:06 29-03-2024
Совсем оборзели перевозчики, судя по водителям такие же быдло и их начальство, если действительно могли такую глупость предложить сравнять Москву и Барнаул, Дак пусть едут туда и зарабатывают там, а не на нищенском населении всеми забытой переферии
00:09:57 30-03-2024
Пусть салоны свой приведут в порядок а потом требуют что-то, элементарно имея уважение к пассажирам, раз в погода чистили сидения и раз в день вытирали пол в салоне, бессовестные, ,минимального сервиса нет в транспорте а они замахнулись на Москву,
00:13:27 30-03-2024
Не понимаю, в чем проблема? Ну пусть эти энтузиасты и возят по 60. И бюджетный вариант тоже пусть останется на нынешнем уровне. А люди пусть выбирают.
00:15:29 30-03-2024
Ехала в 65 маршрутке. В полу дыры, грязь от колеса залетает в салон. Все пассажиры стараются подальше встать от дыры. За 35 рублей. Надо поднять цену за проезд. Возможно купят скотч, и заклеют дыры
01:12:25 30-03-2024
Транспорт ходит через жопу, утром не заалезешь, вечером 21 час не уедешь, автопарк на 70% хламьё. В Омске проезд дешевле.
02:23:26 30-03-2024
Чем дольше живу, тем больше удивляюсь, зачем? З А Ч Е М ? За что? я родился.
07:19:15 30-03-2024
Весь вопрос сводится к одному, нужна ли АЛТАЙСКОМУ КРАЮ такая администрация, которая обсолютно не может работать! Хлебопекари тоже могут поставить ультиматум, по 100 руб за булку хлеба, мясник поднимут цену в два раза, коммунальные службы тоже захотят поднять в два раза и что? Вопрос поднятия цен и зарплат, это тупиковое решение вопроса, начнётся гиперифляция и вернутся 90 годы.
08:53:31 30-03-2024
А ведь перевозчики то правы. Как вы не истерите, но запчасти, резина бензин да и сами автобусы в Москве ничуть не дороже чем в Барнауле. То есть при одинаковых затратах наши перевозчики вынуждены возить пассажиров за полцены. Плюс и компенсации за льготников и пенсионеров в Москве и в Барнауле отличаются в разы. Зарплаты ваши тут абсолютно ни причем. Вот и получаем что имеем - новые и красивые автобусы в Москве и разваливающиеся рыдваны в Барнауле.
Минусуйте! Посмотрим сколько здесь дилетантов.
09:40:56 30-03-2024
Гость (08:53:31 30-03-2024) А ведь перевозчики то правы. Как вы не истерите, но запчасти... А теперь как не дилетант ответьте почему в Кузбассе, Омске перевозчики не ноют про низкую стоимость проезда? А ещё не забудьте сравнить длину маршрута в Барнауле и Москве, ещё в Москве по одному билету я могу доехать от точки А в точку Б с кучей пересадок, главное уложиться во время. А в Барнауле, до работы с пересадками, за каждую плати!
09:11:25 01-04-2024
Гость (08:53:31 30-03-2024) А ведь перевозчики то правы. Как вы не истерите, но запчасти... Да Вы, батенька, перевозчик однако, больше ни у кого ума не хватит такой комментарий оставить.
09:35:28 30-03-2024
Как слышу про цену проезда в Питере и Москве, так прям кипеть начинаю. Ещё бы сравнивать длину маршрутов в Москве и Барнауле!!!
11:15:45 30-03-2024
Гость (09:35:28 30-03-2024) Как слышу про цену проезда в Питере и Москве, так прям кипет... Каким образом это влияет на стоимость проезда? Длиннее маршрут меньше кругорейсов.
09:45:08 30-03-2024
Гость. (00:13:27 30-03-2024) Не понимаю, в чем проблема? Ну пусть эти энтузиасты и возят ... ахах, точно! нужно вернуть маршруты с буквой "Э". только если раньше это был Экспресс, то сейчас будет Элитка :). а дальше рынок разрулит.
11:14:15 30-03-2024
Гость (09:40:56 30-03-2024) А теперь как не дилетант ответьте почему в Кузбассе, Омске п... Дотации. Все просто как дважды два.
11:51:38 30-03-2024
Объявить месячник доставки личного состава обеих администраций на работу и с работы общественным транспортом. Нужно быть ближе к народу. Пусть поговорят по жизни с ее прямыми участниками в условиях полного контакта
12:23:55 30-03-2024
По барабану уже.
12:45:33 30-03-2024
Если бы с повышением стоимости проезда что то менялось в лучшую сторону,то да,а так поднимать стомость до уровня Москвы,да вы совсем охренели, зп то у нас далека от доходов Москвичей,да и стоять по пол часа тоже так себе развлечение
13:16:56 30-03-2024
Передайте Ильичу нам и сотня по плечу. Если даже Тыща двести все равно мы будем ездить!
19:56:48 30-03-2024
Если цену как в Москве, тогда и длина маршрутов должна быть такая же. Или цену установить пропорционально длине маршрута. Но надо еще учесть, что в Москве и движение значительно сложнее, чем в Барнауле.
А так-то, в связи с выделением полосы для общественного транспорта работа водителей даже облегчилась, должен был снизиться и расход горючего, т.к. меньше стали стоять в пробках, по той же причине меньше износ. Так что наоборот, стоимость проезда должна снизиться. Да и наши водители не особо отличаются культорой, как вождения, так и обращения с пассажирами.
А вообще, когда-то оплата на общественном транспорте была в зависимости от количества остановок, которые проезжал пассажир. Потом сделали единую оплату независимо от количество остановок, так сказать "за вход". Но тогда проезд стоил 5 копеек, если перевести на нынешние деньги, это 5-10 рублей, не более. Сейчас проезд на общественном транспорте съедает значительную часть семейного бюджета - пора переходить на прежнюю систему оплаты проезда по количеству остановок. При этом навряд ли перевозчик что-то потеряет - сейчас одну-две-три остановки не многие проезжают, идут пешком, а то будут ехать, и соответственно платить, даже одну остановку.
20:52:41 30-03-2024
Тутошний (19:56:48 30-03-2024) А вообще, когда-то оплата на общественном транспорте была в зависимости от количества остановок, которые проезжал пассажирв Барнауле? в городском транспорте? усни, ты бредишь и все вокруг себя замарал... на садоводческих маршрутах стоимость проезда менялась.. условно от кордона до школы садоводов проезд обходился в 15 копеек, а если ехать дальше, например до конюхов, то было дороже.
21:01:33 30-03-2024
Гость (20:52:41 30-03-2024) в Барнауле? в городском транспорте? усни, ты бредишь и все в... Малшик, если ты чего-то не видел, то это не значит, что этого не было. Представь себе, такая система оплаты была именно на всех городских маршрутах. Автобусы, правда, были хуже - и это были не Икарусы. Но и не Газели.
Да, кстати, ты бы перешел на кефир - это полезнее, и утром голова не болит.
21:16:13 30-03-2024
Тутошний (21:01:33 30-03-2024) Малшик, если ты чего-то не видел, то это не значит, что этог... дэващька, если ты в столице мира не жила ни дня, то не пытайся умничать. все равно дурой останешься.. за практически 50 годиков моей жизни разные тарифы были только на садоводческих маршрутах. в городе были стандартные. 3 копейки на трамваях. 5 копеек на автобусах. про троллейбусы не помню. мимо дома они не ездили... и накласть откуда и куда ехать надо было. даже в середине 80-х в экспресс-автобусах 22 и 24 стоимость проезда была такая же как и на обычных маршрутах. со временем проезд дорожал конечно...
07:25:48 31-03-2024
Гость (21:16:13 30-03-2024) дэващька, если ты в столице мира не жила ни дня, то не пытай... Ну да, конечно, коли 50 годиков, да еще практически... Ты достиг предельного возраста... для себя.:)) Другие-то пишут 50 лет, некоторые, не поверишь, 75. И не утверждают, что они всё в жизни видели, а чего не видели, так того не было и быть не могло.:)))
22:52:17 30-03-2024
Гость (20:52:41 30-03-2024) на садоводческих маршрутах стоимость проезда менялась.. условно от кордона до школы садоводов проезд обходился в 15 копеек, а если ехать дальше, например до конюхов, то было дороже. Потому что был тариф городской - до КП, и дальше уже другой тариф, загородный. От количества остановок плата не зависела, только от того, проезжаешь границу города или нет - там тариф менялся.
20:47:02 30-03-2024
Человек-рикша наше всё! Там нет резины, нет бензина - всё на газу.
20:53:57 30-03-2024
Надо больше рабочих мест в спальных районах, тогда не надо будет напрочь забивать Павловский тракт два раза в день. Офис не обязательно должен быть в центре, если офис нужен, то клиенты приедут хоть в Калманку, тем более что уж они-то пешком не ходят. И небольшие предприятия вполне бы могли работать в спальниках. Тогда бы снизилась миграция населения, уменьшилась бы нагрузка на общественный транспорт, да и на личный тоже.
21:52:01 30-03-2024
Уже три раза поднимали цены на проезд, если в пересчёте на проценты-последнее подорожание проезда почти на 20%. Вот бы зарплаты так росли!!! Просто в край обнаглели,а качество остаётся ужасное
03:07:49 31-03-2024
Гость (16:00:51 29-03-2024) Кто не вывозит? Насколько вижу, тот же 27 ходит неплохо. 60,... На 47м утром невозможно уехать, можно с 7 до 8 простоять и посмотреть, как автобус мимо проезжает (раз в минут 15-20)
08:10:52 31-03-2024
Да не проблема. Поднимайте. Есть кто работают до 21°° и до 23°°. До дома добраться 1-1,5 часа нужно. Только ездить будете добры как положено до 01:00. И интервал не более 7 минут. Чтоб мы в комфорте ездили а не как сельди в бочке. И это касается любого вида
транспорта. Трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка!!!
12:34:28 31-03-2024
в Нске пару лет назад на длинном маршруте был дифференцированный расчет. Если ф теме сразу платишь сколько нужно, либо после определенной остановки идёт доплата ранее зашедшим.
Раз маршруты резать не хотите и против пересадок, то справедливым было бы на 110 после Арены, а на 20 за Силикатным провести двойную оплату тем кто сел раньше
16:14:57 31-03-2024
В соседнем Горно-Алтайске билет на автобус стоил 20 руб, когда в Барнауле уже 30 руб стоил. Это при том, что в Горно-Алтайске зарплаты бюджетников повыше из-за северных коэффициентов.
12:39:14 01-04-2024
А чего мелочиться как выше писали. Го по 100рублей сразу и всьо.... Пошла покупать электросамокат.....