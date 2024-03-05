Плату за проезд в Барнауле предложили сделать разной утром, днем и вечером

Рассмотреть инициативу должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту

05 марта 2024, 18:30, ИА Амител

Салон пассажирского автобуса / Фото: pxhere.com

Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Предложение он выдвинул во время заседания БГД во вторник, 5 марта.

Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.

Перерядов считает, что введение гибкого тарифа может стать решением проблемы несоответствия графиков общественного транспорта.

Рассмотреть предложение должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту.