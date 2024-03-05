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Плату за проезд в Барнауле предложили сделать разной утром, днем и вечером

Рассмотреть инициативу должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту

05 марта 2024, 18:30, ИА Амител

Салон пассажирского автобуса / Фото: pxhere.com
Салон пассажирского автобуса / Фото: pxhere.com

Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Предложение он выдвинул во время заседания БГД во вторник, 5 марта.

Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.

Перерядов считает, что введение гибкого тарифа может стать решением проблемы несоответствия графиков общественного транспорта.

Рассмотреть предложение должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 36

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Гость

18:35:52 05-03-2024

хочешь больше денег? Выведи на линию автобусы в час пик. Предлагаю Перерядова признать иноагентом

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я

18:40:11 05-03-2024

а я старая, запутаюсь ......((((

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Гость

18:46:39 05-03-2024

Обычно пенсионеров в ОТ наблюдаю после 10 утра, когда час пик уже прошёл. Если днем проезд будет дороже, чем утром, тогда пенсионеры будут ездить вместе со всеми, ранним утром. И кому от этого будет хорошо?

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Гомть

08:02:42 06-03-2024

Гость (18:46:39 05-03-2024) Обычно пенсионеров в ОТ наблюдаю после 10 утра, когда час п... Не знаю, не знаю, они в 06.00 и 07.00 и в 08.00 едут не пойми куда, сколько раз видел сцены когда на них орут))

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Гость

08:38:55 06-03-2024

Гомть (08:02:42 06-03-2024) Не знаю, не знаю, они в 06.00 и 07.00 и в 08.00 едут не пойм... Ну как куда едут? К своим детям, у которых болеют их дети-сидят с внуками,чтоб никто на больничный не ходил. В поликлиннику-занять очередь( тот еще квест). т.к. по записи он-лайн не все могут попасть или нет талонов или не умеют...да мало ли куда. Вы думаете, они ради развлечения едут и им нравится ,что их толкают,ругают и прочее? Лично ко мне моя мама ездила,когда моя дочь заболевала и больничный я не могла себе позволить..Ехала к 8 утра, если что...И таких много. Такси утром сложно вызвать,вот едут на ОТ

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Гость

09:57:25 06-03-2024

Гомть (08:02:42 06-03-2024) Не знаю, не знаю, они в 06.00 и 07.00 и в 08.00 едут не пойм... В поликлинику, за талоном, умник. У тебя ещё всё впереди !

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Гость

10:15:44 06-03-2024

Гомть (08:02:42 06-03-2024) Не знаю, не знаю, они в 06.00 и 07.00 и в 08.00 едут не пойм... Да многие из них просто на работу едут, т.к. на пенсию прожить очень сложно. Вот и работают пока силы позволяют

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Гость

11:27:20 06-03-2024

Гость (10:15:44 06-03-2024) Да многие из них просто на работу едут, т.к. на пенсию прожи... Спасибо, мил человек. Так и есть. Еду к 9 на работу, в 18 с работы, думаю, чо на меня народ косится.

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Гость

18:59:17 05-03-2024

Депутатов таких разогнать по всей России,людям намного лучше будет жить.

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Гость

19:04:35 05-03-2024

Как интересно это может повлиять на соблюдение графиков? Если после того как все уедут с работы, проезд сделать дешевле , во-первых они вообще не поедут , а во-вторых.
Кто поедет специально если ему не надо, но проезд на 5 рублей дешевле. А вот как раз в часы пик цена будет выше в итоге, те кто ездят на работу и с работы будут платить больше, а плюсов не будет ни каких.
В общем отличная идея нужно внедрять

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Гость

10:29:15 06-03-2024

Гость (19:04:35 05-03-2024) Как интересно это может повлиять на соблюдение графиков? Есл... Так вообще-то там, где это сделано, реализовано с точностью до наоборот - днем дешевле, вечером дороже. Например, в Томске. И, насколько знаю, так было сделано в Севастополе, но при этом транспорт ходил чуть не круглосуточно. И это нормально, поскольку позволяет перевозчику заработать в те часы, когда пассажиропоток снижается. Вообще я бы не против платить вечером дороже, лишь бы было на чем уехать. На такси все равно дороже выйдет.

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Гость

10:35:05 06-03-2024

Гость (19:04:35 05-03-2024) Как интересно это может повлиять на соблюдение графиков? Есл... дешевле не сделают, сделают только дороже

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Гость

19:51:19 05-03-2024

Боженька, за что ты их на наши головы???...

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Гость

20:04:23 05-03-2024

Нет вопросов, но если телега приехала не по расписанию, пассажиры едут бесплатно.

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Гость

09:59:36 06-03-2024

Гость (20:04:23 05-03-2024) Нет вопросов, но если телега приехала не по расписанию, пасс... Все бы вам нахаляву, а если в пробках застрял, то сам и виноват?

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Гость

20:32:37 05-03-2024

За несоблюдение графика и прочие отклонения от условий подписанных контрактов перевозчики должны отстраняться от маршрутов. Не они должны диктовать условия ...

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Читатель

10:25:00 06-03-2024

Гость (20:32:37 05-03-2024) За несоблюдение графика и прочие отклонения от условий подпи... А кто тогда возить будет?

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Кабыздохли

21:13:00 05-03-2024

Наличный расчет запретить и случится чудо,денег сразу на все хватит. А то водителю надо себе в карман,хозяину насобирать в карман,плюс план.

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Водитель

10:04:36 06-03-2024

Кабыздохли (21:13:00 05-03-2024) Наличный расчет запретить и случится чудо,денег сразу на все... Без разницы, главное чтобы зарплату нормальную платили, а то насобираешь наличку за топливо, мойку- отдашь, и ничего не остается, если еще и в пробках целый день, то вообще топливо пеиежигаешь, на зарплату ничего не остается

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Водитель

10:28:04 06-03-2024

Кабыздохли (21:13:00 05-03-2024) Наличный расчет запретить и случится чудо,денег сразу на все... У нас перевозчики все частные, и как это перевозчик не будет получать свои деньги?

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Грыша

22:56:00 05-03-2024

Когда в борделе падают доходы кровати не передвигают..

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Эль

23:06:24 05-03-2024

И автобусов,трамваев сразу станет больше?? Ездить будет свободнее?

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Мария

02:26:32 06-03-2024

Этот депутат для начала хотя бы ездил в этом общественном транспорте, потом предлагал бы такую мягко сказать ерунду. Проезд бесконечно повышают, проблемы всё те же. А вот если бы депутаты на работу ездили не на машинках, всё проблемы давно решились бы.

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Ольга

04:28:44 06-03-2024

Предложения от людей, не пользующихся общественным транспортом!

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Гость

05:43:08 06-03-2024

Вы не поняли сути предложения Славы. А сайт, как обычно, ничего не пояснил. Тут суть в том, что есть периоды в движении транспорта, когда низкий трафик, когда транспорт больше перевозит воздух, чем генерит деньги от пассажиров. Именно в такие периоды транспорт стоит. Им проще просто стоять, чем тратить бенз. В тоже время, есть ряд людей, кому необходимо передвигаться по маршруту именно в это время. А для них транспорта нет, транспорт стоит и курит в ожидании более «хлебного» периода трафика. Вот Слава и предлагает сделать в такие интервалы более высокую стоимость проезда, чтобы перевозчик и в такие интервалы зарабатывал деньги и не прекращал движение маршрутов. Какбэ разумное предложение. Но в наших реалиях лишь приведет к общему поднятию стоимости проезда - проще всегда трясти с пассажира полтинник, чем тридцатку утром и вечером и только днем и поздним вечером полтинник.

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Гость

06:38:28 06-03-2024

Правильно. Будьте гибкими. Устраивайте акции, как в Мария ра.

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Гость

06:46:00 06-03-2024

За 30 прошедших дней с рельсов сошло три трамвая. Еще два сдохших трамвая с Малахова утащили на сцепке в депо позавчера. Это значит, что за те 40 минут, пока человек будет ждать транспорт, тариф поменяется.
Предлагаю для депутатов сменить тариф оплаты на МРОТ.

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Ева

08:18:38 06-03-2024

Цена должна зависеть от расстояния , если кто едет 5 остановок за 35 руб на 144 , а кто то к примеру с центра и до авиатора .

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Гость

10:02:19 06-03-2024

Ева (08:18:38 06-03-2024) Цена должна зависеть от расстояния , если кто едет 5 останов... А ты сам - то где живёшь, не бось пешком на работу ходиш?

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Гость

10:14:40 06-03-2024

Ева (08:18:38 06-03-2024) Цена должна зависеть от расстояния , если кто едет 5 останов... Завидуешь тем кто живёт за городом? Сам бы хотел, да финансы не позволяют, правда же?

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Гость

10:42:47 06-03-2024

Гость (10:14:40 06-03-2024) Завидуешь тем кто живёт за городом? Сам бы хотел, да финансы... Боже, откуда такие выводы могут быть? Жить за городом бред, постоянно следить за домом, постоянно там что то подделывать, чистить снег, ухаживать за садом/огородом, столько головняков... и ради чего? "Чистого воздуха" и отдаленности от людей? Не смешите, никогда таких не пойму.

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Гость

11:14:19 06-03-2024

Гость (10:42:47 06-03-2024) Боже, откуда такие выводы могут быть? Жить за городом бред, ... не поймешь, ленивая задница

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Гость

10:37:34 06-03-2024

Ева (08:18:38 06-03-2024) Цена должна зависеть от расстояния , если кто едет 5 останов... Ева, возращайся к себе в колхоз! Понаедут, и ещё советы дают.

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тамара

08:39:05 06-03-2024

у нас в Магните висит табличка, что спиртное не продают в вечернее время, УСТАНОВЛЕННОЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАЯ, то бишь, администрация решает, с какого времени начинается вечер, теперь власти будут решать, какой час пик, какой уже не пик....загрузились в 7 , и поехали на работу к 9 утра, рассчитались по введенному пиковому тарифу, но автобус застрял на ул.Матросова в хронической пробке на 40 минут, потом на новом рынке завис, часики показывают 9 часов 26 минут (пример взят конкретный, не раз было дело), на работу опоздал, к месту назначения прибыл уже в рамках непикового тарифа - деньги вернут или, наоборот, заставят доплатить, иначе не откроют дверь...примерно так электорат представляет планируемое нововведение

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гость

13:05:11 06-03-2024

Это кто захотел?

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Это я.

21:48:54 29-03-2024

Вы забыли про зарплаты в Москве и в Барнауле, вопросов нет , проблема цена билета постоянная, но повышать до бесконечности это не выход

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