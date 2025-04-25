На Алтае будут судить виновника ДТП, в котором погиб замминистра промышленности

Водителю служебного автомобиля грозит до семи лет лишения свободы

25 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: t.me/mvd222

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении водителя краевого автохозяйства, чьи действия привели к ДТП, в котором погиб заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Локтюшов, сообщает региональный СК.

ДТП произошло 12 июля 2024 года в Первомайском районе. По версии следствия, водитель служебного автомобиля Toyota Camry во время дождя не снизил скорость движения на мокром асфальте, вследствие чего машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в LADA Largus. В результате на месте происшествия погибли Владимир Локтюшов и водитель отечественной машины, еще двое пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в СК.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью".