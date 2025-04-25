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На Алтае будут судить виновника ДТП, в котором погиб замминистра промышленности

Водителю служебного автомобиля грозит до семи лет лишения свободы

25 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: t.me/mvd222
ДТП в Первомайском районе / Фото: t.me/mvd222

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении водителя краевого автохозяйства, чьи действия привели к ДТП, в котором погиб заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Локтюшов, сообщает региональный СК.

ДТП произошло 12 июля 2024 года в Первомайском районе. По версии следствия, водитель служебного автомобиля Toyota Camry во время дождя не снизил скорость движения на мокром асфальте, вследствие чего машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в LADA Largus. В результате на месте происшествия погибли Владимир Локтюшов и водитель отечественной машины, еще двое пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в СК.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью".

ДТП Алтайский край громкое дело

Комментарии 3

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777

16:05:02 25-04-2025

ДТП произошло 12 июля 2024 года
Сейчас 25 апреля 2025 года
Что можно расследовать 9 месяцев? Тома бумажек рожать? Кому это надо? Сразу всё понятно было - сразу и садите.

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111

16:14:43 25-04-2025

777 (16:05:02 25-04-2025) ДТП произошло 12 июля 2024 годаСейчас 25 апреля 2025 год... Водитель тоже в больничку загремел, поэтому и не сразу все процедуры смогли соблюсти.

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Гость

16:13:35 25-04-2025

Чтобы знать насколько конкретно садить и суммы компенсаций.

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