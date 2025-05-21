В Барнауле приступили к масштабному ремонту улицы Малахова
Подрядчик восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия
21 мая 2025, 11:39, ИА Амител
В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.
Работы проводят на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой.
В рамках ремонта подрядчик ООО "Патай" восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на основной проезжей части, на переездах трамвайных путей, а также на примыканиях и парковках. Кроме того, рабочие заменят дорожные знаки, покрытие на автобусных остановках, пешеходное ограждение и нанесут разметку.
21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.
11:44:49 21-05-2025
заплатки будут?
11:55:00 21-05-2025
Гость (11:44:49 21-05-2025) заплатки будут?...
Будут, Патайные, и асфальт потечёт на вторую весну
12:27:27 21-05-2025
Патай, это которые армянские шабашники?
21:37:07 21-05-2025
Каждый год строят одни и теже же дороги