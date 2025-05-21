В Барнауле приступили к масштабному ремонту улицы Малахова

Подрядчик восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия

21 мая 2025, 11:39, ИА Амител

Дорожный ремонт на улице Малахова / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.

Работы проводят на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой.

В рамках ремонта подрядчик ООО "Патай" восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на основной проезжей части, на переездах трамвайных путей, а также на примыканиях и парковках. Кроме того, рабочие заменят дорожные знаки, покрытие на автобусных остановках, пешеходное ограждение и нанесут разметку.

21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.