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В Барнауле приступили к масштабному ремонту улицы Малахова

Подрядчик восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия

21 мая 2025, 11:39, ИА Амител

Дорожный ремонт на улице Малахова / Фото: t.me/barnaul_org
Дорожный ремонт на улице Малахова / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в мэрии.

Работы проводят на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой.

В рамках ремонта подрядчик ООО "Патай" восстановит более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на основной проезжей части, на переездах трамвайных путей, а также на примыканиях и парковках. Кроме того, рабочие заменят дорожные знаки, покрытие на автобусных остановках, пешеходное ограждение и нанесут разметку.

21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Гость

11:44:49 21-05-2025

заплатки будут?

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Гость

11:55:00 21-05-2025

Гость (11:44:49 21-05-2025) заплатки будут?...
Будут, Патайные, и асфальт потечёт на вторую весну

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Гость

12:27:27 21-05-2025

Патай, это которые армянские шабашники?

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Гость

21:37:07 21-05-2025

Каждый год строят одни и теже же дороги

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