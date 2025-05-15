В Барнауле приступили к посадке цветов

В администрации города рассказали, где расположатся самые большие цветники

15 мая 2025, 13:31, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" приступили к посадке многолетних растений на городских цветниках, сообщили в мэрии.

"Всего в 2025 году планируется высадить более четырех тысяч многолетних растений. Среди видов цветов, которые будут высажены в этом году, спирея японская, пион, лилейник, тимьян ползучий, полынь Стеллера и многие другие", – говорится в сообщении.

Со следующей недели озеленители также приступят к посадке порядка 25 видов однолетних цветов. Среди них будут не только привычные петунии, бархатцы, флоксы и другие, но и новинки: целозия метельчатая желтая, обриета, а также алиссум розовый и фиолетовый.

"Самые большие цветники традиционно появятся на площади Октября, Обском бульваре, площади Советов и площади Мира, вдоль проспекта Ленина, по улицам Юрина, Шукшина, Георгиева, по Змеиногорскому тракту и на других участках. Кроме того, на набережной реки Оби и на улице Мало-Тобольской разместят подвесные кашпо, вазоны и цветочницы", – отметили в администрации.

Ранее сообщили, что с мая по июнь в городе высадят порядка 280 тысяч цветов.