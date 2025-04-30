На клумбах Барнаула расцветают тюльпаны. Фото

Цветы высадили еще прошлой осенью

30 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

В Барнауле расцветают тюльпаны / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осенью 2024 года на цветниках и клумбах Барнаула специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" высадили более 45 тысяч луковиц тюльпанов. Общая площадь посадки тогда составила около 1500 "квадратов". Теперь, когда весна уже "осела" в краевой столице, многие цветы начали распускаться, рассказали в мэрии.

"В настоящее время тюльпаны уже распускаются, расцветут они на клумбах на Обском бульваре, возле Алтайского краевого театра драмы, на площади Октября, площади Свободы, по проспекту Энергетиков, по улице Молодежной и Георгия Исакова, в сквере Цаплина", – говорится в публикации.

Отмечается, что радовать глаз барнаульцев будет еще и разнообразие и яркость окрасов тюльпанов: от насыщенно-желтых, оранжевых и красных до светлых нежно-розовых и белых.

В ближайшее время озеленители возьмутся за посадку однолетних и многолетних растений. Всего в краевой столице планируют высадить порядка 280 тысяч цветов.

"В первую очередь, в преддверии Дня Победы, будет оформлена клумба на Мемориале Славы, а затем в течение мая и июня и другие цветники города", – уточнили в мэрии.

В администрации Барнаула также напомнили, что в настоящее время Обской бульвар, зеленая зона рядом с драмтеатром и еще более 30 территорий находятся в перечне голосования по выбору общественных территорий для благоустройства, которое продлится до 12 июня. Победившая территория будет комплексно благоустроена в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".