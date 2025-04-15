НОВОСТИТранспорт

В Барнауле до 1 июня должны устранить дефекты на дорогах

Подрядным организациям необходимо это сделать в рамках гарантийных обязательств

15 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: amic.ru
Ремонт дорог в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле до 20 апреля завершат формирование плана текущего ремонта дорог и определят приоритетные участки, сообщает мэрия. Данный вопрос обсудили в ходе аппаратного совещания.

"Продолжается комиссионное обследование дорог. Замечания, выявленные в ходе проверки технического состояния дорог, будут устранены подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств до 1 июня", – отметил замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Напомним, 12 апреля на асфальтобетонном заводе "Автодорстроя" в Барнауле провели тестовый запуск оборудования после зимней консервации: все готово к работе.

Ранее amic.ru подробно рассказал и показал на карте, какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2025 году.

Дорожный ремонт в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ремонт дорог планируют начать в середине апреля, если позволит погода

На данный момент завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода
НОВОСТИТранспорт

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 1

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Гость

13:23:10 15-04-2025

Хорошо, что не до 01.12., успокоили............
Разметку опять к концу сезона сделаешь, Андрюша?(((((((

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