В Барнауле начали ремонтировать дороги холодным асфальтом

Для этого "Автодорстрой" заготовил 208,4 т смеси

01 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.co

В Барнауле бригады "Автодорстроя" приступили к точечному ремонту дорог, трамвайных переездов и люков. Ямы заделывают холодным асфальтом.

Как сообщили в мэрии, для этого сформировали три бригады по четыре-пять человек. Работы уже провели на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Энтузиастов, Власихинской и других. А в ночь на 1 апреля дороги ремонтировали на следующих участках:

на улице Аванесова – от Сычева до Карева;

на проспекте Строителей – от здания № 96 до пересечения Павловского тракта и Строителей;

на пересечении Попова и Взлетной;

на пересечении Попова и Павловского тракта.

Для локального ремонта "Автодорстрой" заготовил 208,4 т холодного асфальта. А чтобы не затруднять движение, работы проводят преимущественно ночью.

"На сегодня отремонтировано порядка 615 квадратных метров участков дорог. На текущей неделе планируется отремонтировать локальный участок дороги в районе проспекта Строителей, 83, проспекта Коммунаров, 47, по ул. Власихинской от здания № 144 до ул. Малахова", – говорится в сообщении.

Также с 1 апреля приступили к весеннему комиссионному обследованию дорог. По результатам проверки составят план по текущему ремонту на этот сезон. На это планируют направить около 186 млн рублей.