В Барнауле начали ремонтировать дороги холодным асфальтом
Для этого "Автодорстрой" заготовил 208,4 т смеси
01 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле бригады "Автодорстроя" приступили к точечному ремонту дорог, трамвайных переездов и люков. Ямы заделывают холодным асфальтом.
Как сообщили в мэрии, для этого сформировали три бригады по четыре-пять человек. Работы уже провели на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Энтузиастов, Власихинской и других. А в ночь на 1 апреля дороги ремонтировали на следующих участках:
- на улице Аванесова – от Сычева до Карева;
- на проспекте Строителей – от здания № 96 до пересечения Павловского тракта и Строителей;
- на пересечении Попова и Взлетной;
- на пересечении Попова и Павловского тракта.
Для локального ремонта "Автодорстрой" заготовил 208,4 т холодного асфальта. А чтобы не затруднять движение, работы проводят преимущественно ночью.
"На сегодня отремонтировано порядка 615 квадратных метров участков дорог. На текущей неделе планируется отремонтировать локальный участок дороги в районе проспекта Строителей, 83, проспекта Коммунаров, 47, по ул. Власихинской от здания № 144 до ул. Малахова", – говорится в сообщении.
Также с 1 апреля приступили к весеннему комиссионному обследованию дорог. По результатам проверки составят план по текущему ремонту на этот сезон. На это планируют направить около 186 млн рублей.
15:08:50 01-04-2025
Горе от ума, по-другому не могу сказать.......................
Каждый год одно и тоже, деньги на ветер....
Делать не пробовали нормально, а, товарищ Курышин???
18:02:39 01-04-2025
Гость (15:08:50 01-04-2025) Горе от ума, по-другому не могу сказать........................ Нашли у кого спросить.
17:51:26 01-04-2025
Битые кирпичи - это холодный асфальт, я так правильно понял?