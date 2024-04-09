В Барнауле приступили к сносу 102-летнего аварийного дома

Деревянную двухэтажку на Профинтерна, 20, расселили в 2022 году

09 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Снос аварийного дома на улице Профинтерна / Фото: barnaul.org

В Барнауле приступили к сносу многоквартирного дома на улице Профинтерна, 20, сообщили в мэрии.

Деревянную двухэтажку ввели в эксплуатацию в 1922 году, в 2016-м признали аварийной, а в 2022-м – расселили.

На текущий момент в Железнодорожном районе города осталось снести три расселенных многоквартирных дома, добавили в пресс-службе.

Ранее барнаульские застройщики предложили отдать под реновацию несколько "ветхих" районов.