В Барнауле приступили к сносу 102-летнего аварийного дома
Деревянную двухэтажку на Профинтерна, 20, расселили в 2022 году
09 апреля 2024, 17:00, ИА Амител
Снос аварийного дома на улице Профинтерна / Фото: barnaul.org
В Барнауле приступили к сносу многоквартирного дома на улице Профинтерна, 20, сообщили в мэрии.
Деревянную двухэтажку ввели в эксплуатацию в 1922 году, в 2016-м признали аварийной, а в 2022-м – расселили.
На текущий момент в Железнодорожном районе города осталось снести три расселенных многоквартирных дома, добавили в пресс-службе.
Ранее барнаульские застройщики предложили отдать под реновацию несколько "ветхих" районов.
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