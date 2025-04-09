Бывший депутат АКЗС затянул срок сноса легендарной рубцовской гостиницы "Алей"

Процесс остановился на этапе определения подрядчика

09 апреля 2025, 11:33, ИА Амител

Фото: Tobias Kleeb / unsplash.com

В Рубцовске снос легендарной гостиницы "Алей" снова отложили на неопределенный срок. На прошлой неделе состоялся конкурс на поиск подрядчика для демонтажа, однако определение исполнителя притормозила жалоба в ФАС известного бизнесмена и экс-депутата Алтайского краевого Заксобрания Артака Махсудяна. Об этом сообщает "Толк".

Претендента на безвозмездный снос здания найти не получилось, поэтому 26 марта 2025 года был объявлен аукцион на поиск подрядчика с проектом и за деньги. Стоимость муниципального контракта составила 7,8 млн рублей. На конкурс подали пять заявок, одну из них позже отозвали. 3 апреля завершился сбор предложений, после которого комиссия определила победителя. Он согласился демонтировать бывшую гостиницу "Алей" за 3,98 млн рублей.

Но контракт с потенциальным исполнителем заключить не успели: конкурсная комиссия отклонила одну из заявок как не соответствующую требованиям законодательства. Участник, подавший ее, не был зарегистрирован в реестре членов саморегулируемых организаций в области строительства. Позже выяснилось, что заявителем оказался рубцовский бизнесмен и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Артак Махсудян.

Предприниматель подал на организаторов аукциона жалобу в ФАС 7 апреля 2025 года. Он полагает, что решение комиссии незаконно и необоснованно. Как утверждает Махсудян, в перечне дополнительных требований к участнику закупки не установлено обязательное условие о членстве в саморегулируемой организации в области строительства. Помимо этого, экс-депутат АКЗС просит выдать рубцовской администрации и заодно комиссии предписание устранить предполагаемое нарушение, а также заключить с ним муниципальный контракт на выполнение работ по сносу здания гостиницы.

Рассмотрение жалобы запланировано на 10 апреля. Согласно уведомлению надзорного органа, заседание пройдет в Барнауле с использованием "средств видеоконференции, не исключая возможности личного присутствия на комиссии представителей сторон".

В связи с этим окончательное определение подрядчика приостановили до конца разбирательства. Следовательно, снос аварийного здания откладывается.

Здание гостиницы "Алей" возвели в 1953 году силами Алтайского тракторного завода. В 1955 году во время визита в Алтайский край в гостинице останавливались премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. 8 июня 1957 года перед ее главным фасадом торжественно открыли площадь Ленина. Спустя годы из-за сильного износа здание пришло в негодность и его ремонт оказался невозможным. В 2018 году часть его северной стены обрушилась, и тех пор оно пребывает в руинах.