В Барнауле признали виновной управляющую бассейном, в котором утонул ребенок

Женщина получила условный срок

28 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле бывшая управляющая комплексом открытых бассейнов "Пляж" признана виновной в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности утопление ребенка, сообщили в СК Алтайского края.

Следствие и суд установили, что управляющая знала о критической нехватке персонала (наличии только одного спасателя и отсутствии медработника), но не приостановила работу бассейнов.

В июне 2024 года семилетний мальчик, не умеющий плавать, находился в бассейне глубиной более 1,2 м без спасательных средств. В итоге он начал тонуть и некоторое время пролежал на дне, пока его не достали отдыхающие. Из-за отсутствия медперсонала мальчику вовремя не оказали помощь. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Суд признал подсудимую виновной. Он дал ей два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по организации отдыха и развлечения на пляже. Кроме того, с нее взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В феврале в московском спорткомплексе семилетний ребенок начал тонуть в бассейне, а тренер долго не замечал этого, потому что смотрел в телефон.