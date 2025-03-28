В Барнауле признали виновной управляющую бассейном, в котором утонул ребенок
Женщина получила условный срок
28 марта 2025, 11:30, ИА Амител
В Барнауле бывшая управляющая комплексом открытых бассейнов "Пляж" признана виновной в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности утопление ребенка, сообщили в СК Алтайского края.
Следствие и суд установили, что управляющая знала о критической нехватке персонала (наличии только одного спасателя и отсутствии медработника), но не приостановила работу бассейнов.
В июне 2024 года семилетний мальчик, не умеющий плавать, находился в бассейне глубиной более 1,2 м без спасательных средств. В итоге он начал тонуть и некоторое время пролежал на дне, пока его не достали отдыхающие. Из-за отсутствия медперсонала мальчику вовремя не оказали помощь. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание.
Суд признал подсудимую виновной. Он дал ей два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по организации отдыха и развлечения на пляже. Кроме того, с нее взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В феврале в московском спорткомплексе семилетний ребенок начал тонуть в бассейне, а тренер долго не замечал этого, потому что смотрел в телефон.
11:42:59 28-03-2025
700 тысяч рублей компенсации видимо найдём, поднять оплату спасателям и медработнику - подумать надо..
12:02:23 28-03-2025
Мальчик был без родителей в бассейне? Как вообще семилетний ребенок, не умеющий плавать, оказался в бассейне без присмотра???
12:07:32 28-03-2025
Ребёнка,конечно жалко. А где родители были? Стрелочника всегда легко найти.
12:28:29 28-03-2025
Родители в первую очередь виноваты, а потом уж все остальные
16:09:48 28-03-2025
В семилетнем возрасте один ходил на море купаться. А нынче либо дети тупые, либо родители.
13:00:26 29-03-2025
Кто-то должен был ответить. Управляющая бассейном тоже не 15 летняя девочка, хорошо понимала отсутствие недостающих работников. Наверняка пыталась исправить ситуацию, и, оказалась виновата. Деньги...