В Барнауле на проспекте Комсомольском произошло жесткое ДТП
Одна из машин врезалась в дорожный знак
08 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Фото: "Страховой аварком", "В курсе 22"
Серьезное ДТП случилось вечером 7 марта на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта в Барнауле, сообщает "В курсе 22".
На опубликованном фото с места аварии видно, что одна из машин врезалась в дорожный знак. Другая стоит рядом у обочины с поврежденным кузовом.
Информация об обстоятельствах столкновения и пострадавших уточняется.
7 марта в Барнауле водитель не выдержал дистанцию и устроил ДТП с пятью машинами. Пострадали два человека, в том числе виновник аварии.
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