В Барнауле на проспекте Комсомольском произошло жесткое ДТП

Одна из машин врезалась в дорожный знак

08 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: "Страховой аварком", "В курсе 22"

Серьезное ДТП случилось вечером 7 марта на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта в Барнауле, сообщает "В курсе 22".

На опубликованном фото с места аварии видно, что одна из машин врезалась в дорожный знак. Другая стоит рядом у обочины с поврежденным кузовом.

Информация об обстоятельствах столкновения и пострадавших уточняется.

7 марта в Барнауле водитель не выдержал дистанцию и устроил ДТП с пятью машинами. Пострадали два человека, в том числе виновник аварии.