В Барнауле продают крошечное издание "Евгения Онегина" 1912 года

Книга содержит редкие материалы и оценивается в 40 тысяч рублей

24 сентября 2026, 12:28, ИА Амител

Книга "Евгений Онегин" Фото: "Авито Барнаул"

В Барнауле на площадке "Авито" появилось объявление о продаже уникального миниатюрного издания романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Книга была выпущена в 1912 году издательством А. С. Суворина в Петербурге — незадолго до кончины самого издателя. Стоимость лота — 40 тысяч рублей, сообщает "Катунь24".

Особую ценность изданию придают не только его антикварные характеристики, но и содержательные особенности: в книгу вошли дополнительные материалы, восстановленные по рукописям. В частности, в ней представлен полный текст "Путешествия Онегина", состоящий из 31 строфы.

Книга отличается изысканным оформлением: у нее кожаная обложка, золотое тиснение на титульном листе и корешке, а также красный обрез с трех сторон. При компактных габаритах (50 × 34 × 25 мм) в издании насчитывается 974 страницы, и все они сохранились в хорошем состоянии и остаются читаемыми.

Изначально книга требовала реставрации — ее восстановили специалисты Российской государственной библиотеки в Москве. После реставрации для издания изготовили деревянный футляр с замшевой отделкой. Оригинальный кожаный чехол в комплекте отсутствует.