Картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры

Высокая цена может быть результатом маркетингового хода

28 января 2026, 15:16, ИА Амител

Картина по цене элитной квартиры / Фото: "Авито"
Картина по цене элитной квартиры / Фото: "Авито"

Картина по цене элитной недвижимости появилась в продаже в Барнауле. На одной из онлайн-площадок выставили акварельную работу формата A4 за пять миллионов рублей.

В объявлении указано, что картина выполнена на бумаге размером 21×29 сантиметров и сочетает элементы классической живописи с современным стилем и яркими контрастами. Состояние обозначено как "б/у". Продавец отмечает, что работу можно оформить в раму с паспарту и использовать в качестве интерьерного декора.

Заявленная цена резко выбивается из привычного ценового диапазона подобных предложений. Для сравнения: средняя стоимость однокомнатной квартиры в Барнауле сейчас составляет порядка 3–4 миллионов рублей. При этом автор картины в объявлении не указан, что делает стоимость еще более неожиданной.

Эксперты и пользователи предполагают, что столь высокая цена может быть результатом ошибки при размещении объявления, своеобразным маркетинговым ходом для привлечения внимания или попыткой продать работу известного автора без раскрытия имени.

Барнаул культура

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:30:43 28-01-2026

Вылитый наш председатель кассы взаимопомощи!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:41 28-01-2026

"выставили акварельную работу формата A4 за пять миллионов рублей."----- И где тут элитная недвижимость? Или расчет на гостевой туалет в элитной квартире?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:32 28-01-2026

На товарища Буншу похож.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:55 29-01-2026

Гость (16:49:32 28-01-2026) На товарища Буншу похож.... Не на немецкую спортсменку Лизу Буквиц похожа.))) https://www.amic.ru/news/nemeckaya-sportsmenka-reshila-prodavat-intimnye-foto-chtoby-zarabotat-na-olimpiadu-576907

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:14 28-01-2026

Может причина высокой цены кроется в запрещенных препаратах?🤨

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:27:48 28-01-2026

Гость (18:37:14 28-01-2026) Может причина высокой цены кроется в запрещенных препаратах?... Думаешь ее курить потихоньку можно??))

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:15 29-01-2026

гость (22:27:48 28-01-2026) Думаешь ее курить потихоньку можно??))... думаю, уже курили, когда продажу придумали👆

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:58 29-01-2026

Один от балды выставил цену и забыл, а куча экспертов теперь совещаются, версии всякие вдвигают, пиарят в конце концов.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:54 30-01-2026

беру - пишите ваш телефон здесь

  Нравится
Ответить
