Картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры
Высокая цена может быть результатом маркетингового хода
28 января 2026, 15:16, ИА Амител
Картина по цене элитной недвижимости появилась в продаже в Барнауле. На одной из онлайн-площадок выставили акварельную работу формата A4 за пять миллионов рублей.
В объявлении указано, что картина выполнена на бумаге размером 21×29 сантиметров и сочетает элементы классической живописи с современным стилем и яркими контрастами. Состояние обозначено как "б/у". Продавец отмечает, что работу можно оформить в раму с паспарту и использовать в качестве интерьерного декора.
Заявленная цена резко выбивается из привычного ценового диапазона подобных предложений. Для сравнения: средняя стоимость однокомнатной квартиры в Барнауле сейчас составляет порядка 3–4 миллионов рублей. При этом автор картины в объявлении не указан, что делает стоимость еще более неожиданной.
Эксперты и пользователи предполагают, что столь высокая цена может быть результатом ошибки при размещении объявления, своеобразным маркетинговым ходом для привлечения внимания или попыткой продать работу известного автора без раскрытия имени.
15:30:43 28-01-2026
Вылитый наш председатель кассы взаимопомощи!
15:36:41 28-01-2026
"выставили акварельную работу формата A4 за пять миллионов рублей."----- И где тут элитная недвижимость? Или расчет на гостевой туалет в элитной квартире?
16:49:32 28-01-2026
На товарища Буншу похож.
11:16:55 29-01-2026
Гость (16:49:32 28-01-2026) На товарища Буншу похож.... Не на немецкую спортсменку Лизу Буквиц похожа.))) https://www.amic.ru/news/nemeckaya-sportsmenka-reshila-prodavat-intimnye-foto-chtoby-zarabotat-na-olimpiadu-576907
18:37:14 28-01-2026
Может причина высокой цены кроется в запрещенных препаратах?🤨
22:27:48 28-01-2026
Гость (18:37:14 28-01-2026) Может причина высокой цены кроется в запрещенных препаратах?... Думаешь ее курить потихоньку можно??))
07:59:15 29-01-2026
гость (22:27:48 28-01-2026) Думаешь ее курить потихоньку можно??))... думаю, уже курили, когда продажу придумали👆
08:39:58 29-01-2026
Один от балды выставил цену и забыл, а куча экспертов теперь совещаются, версии всякие вдвигают, пиарят в конце концов.
13:35:54 30-01-2026
беру - пишите ваш телефон здесь