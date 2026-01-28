Картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры

Высокая цена может быть результатом маркетингового хода

28 января 2026

Картина по цене элитной квартиры / Фото: "Авито"

Картина по цене элитной недвижимости появилась в продаже в Барнауле. На одной из онлайн-площадок выставили акварельную работу формата A4 за пять миллионов рублей.

В объявлении указано, что картина выполнена на бумаге размером 21×29 сантиметров и сочетает элементы классической живописи с современным стилем и яркими контрастами. Состояние обозначено как "б/у". Продавец отмечает, что работу можно оформить в раму с паспарту и использовать в качестве интерьерного декора.

Заявленная цена резко выбивается из привычного ценового диапазона подобных предложений. Для сравнения: средняя стоимость однокомнатной квартиры в Барнауле сейчас составляет порядка 3–4 миллионов рублей. При этом автор картины в объявлении не указан, что делает стоимость еще более неожиданной.

Эксперты и пользователи предполагают, что столь высокая цена может быть результатом ошибки при размещении объявления, своеобразным маркетинговым ходом для привлечения внимания или попыткой продать работу известного автора без раскрытия имени.

