В Барнауле к концу марта решат, как запустить троллейбус №7 по улице Взлетной

Электротранспорт собираются пустить до новостроек

31 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле приступают к разработке проекта по продлению троллейбусных линий, сообщили в мэрии.

Как напомнили в пресс-службе, в 2023 году для улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство 3,5 км контактной сети для продления троллейбусного маршрута №7 по улице Взлётной – от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. После этого на маршрут планируют направить дополнительные два троллейбуса.

Дорожный комитет города уже заключил муниципальный контракт на разработку проектной документации на продление троллейбусных линий. Подрядной организацией стал "Алтайкоммунпроект", который должен разработать и утвердить проект до конца марта 2023 года.