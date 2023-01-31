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В Барнауле к концу марта решат, как запустить троллейбус №7 по улице Взлетной

Электротранспорт собираются пустить до новостроек

31 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле приступают к разработке проекта по продлению троллейбусных линий, сообщили в мэрии.

Как напомнили в пресс-службе, в 2023 году для улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство 3,5 км контактной сети для продления троллейбусного маршрута №7 по улице Взлётной – от улицы Попова до Северного Власихинского проезда. После этого на маршрут планируют направить дополнительные два троллейбуса.

Дорожный комитет города уже заключил муниципальный контракт на разработку проектной документации на продление троллейбусных линий. Подрядной организацией стал "Алтайкоммунпроект", который должен разработать и утвердить проект до конца марта 2023 года.

"Необходимость в дополнительном общественном транспорте для жителей города возникла в связи с активной застройкой новых микрорайонов города, как следствие – увеличением пассажиропотока по улицам Сергея Ускова, Солнечная Поляна и Взлётной. Продление маршрута № 7 по этим улицам позволит организовать беспересадочный проезд в центр города с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан", – уточнили в комитете.

 

Комментарии 10

  • А скоро троллейбусы и в Новоалтайск ходит будут. У нас ведь уже несколько лет агломерация
    31 января, Гость   Ответить
  • Зачем вам троллейбусы? У вас электричка есть. Катайтесь.
    31 января, Гость   Ответить
  • Странный проект, вообще много лет назад вроде планировался троллейбусный маршрут по Балтийской, как более широкой дороге с выездом на проспект Энергетиков. Это логичнее, а на Взлетной и так узко без большеразмерного транспорта.
    31 января, Гость   Ответить
  • Там и так не протолкнуться, а это чудовище да же по встречке там не объедишь
    31 января, Гость   Ответить
  • Давно пора Взлетную до 4 полос расширить.
    31 января, Гость   Ответить
  • Там, где машинами заставлены все обочины троллейбусу делать нечего.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, в Алтайку должен был ходить приобретённый троллейбус на автономном ходу. Денежки попилены, троллейбус никто не видел. Профит. Даже и прокуроры не возбудились.
    31 января, Гость   Ответить
  • «троллейбус никто не видел...» ещё как видел. Вот только гаишникам не понравилось, что когда троллейбус убирает рога, он по факту превращается... да-да, в автобус! Соответственно, нужны номера 22 рус. А после одной-другой зимы ещё и батарейки умерли. Вон, бегают иногда по Ленинскому на рогах, насквозь гнилые и облезлые.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, бегает три машины такие гибридные и все помятые да кстати три трамвая белорусских исчезли и трамвай синий такой гармошка пионер тоже кто то теряет а кто то находит они потеряшки
    31 января, Гость   Ответить
  • Офигеть, на узкую дорогу тролик пустить. Идиоты. Впрочем, не удивляет, это Барнаул, детка.
    01 февраля, Гость   Ответить
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