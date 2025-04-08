В Барнауле продолжают сносить аварийные деревья

Такие меры помогут обеспечить безопасность жителей города

08 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Дерево / Фото: Theo Lonic / unsplash.com

Деревья, представляющие опасность для барнаульцев, продолжают убирать в краевой столице. Об этом сообщили в мэрии.

Сносом деревьев занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". Согласно плану, в течение текущей недели их должны убрать по следующим адресам:

пять деревьев – по ул. Мусоргского, 12;

четыре – по ул. Чеглецова, 11, 20;

три – по ул. Республиканской, 11;

три – по ул. Эмилии Алексеевой, 56;

три – по ул. 40 лет Октября, 15, 33;

два – по ул. Смирнова, 55;

два – в СНТ "Сибирский садовод".

Аналогичные работы проведут на улицах:

Куйбышева;

Беговая;

Чайковского;

2-я Речная;

80-й Гвардейской Дивизии;

1-я Западная.

"Напомним, что под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность, их уборка – это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества", – уточнили в мэрии.

Взамен снесенных в Барнауле высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников. Также более 2,5 тысячи деревьев появятся при благоустройстве зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (территория бывшего парка имени Ленина) и более 700 – в парке "Юбилейный".