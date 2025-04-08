В Барнауле продолжают сносить аварийные деревья
Такие меры помогут обеспечить безопасность жителей города
08 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
Деревья, представляющие опасность для барнаульцев, продолжают убирать в краевой столице. Об этом сообщили в мэрии.
Сносом деревьев занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". Согласно плану, в течение текущей недели их должны убрать по следующим адресам:
- пять деревьев – по ул. Мусоргского, 12;
- четыре – по ул. Чеглецова, 11, 20;
- три – по ул. Республиканской, 11;
- три – по ул. Эмилии Алексеевой, 56;
- три – по ул. 40 лет Октября, 15, 33;
- два – по ул. Смирнова, 55;
- два – в СНТ "Сибирский садовод".
Аналогичные работы проведут на улицах:
- Куйбышева;
- Беговая;
- Чайковского;
- 2-я Речная;
- 80-й Гвардейской Дивизии;
- 1-я Западная.
"Напомним, что под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность, их уборка – это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества", – уточнили в мэрии.
Взамен снесенных в Барнауле высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников. Также более 2,5 тысячи деревьев появятся при благоустройстве зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (территория бывшего парка имени Ленина) и более 700 – в парке "Юбилейный".
21:00:51 08-04-2025
Надо все клены вырезать.
От них ни какой пользы нет, а садить хвойные деревья.