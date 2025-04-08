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В Барнауле продолжают сносить аварийные деревья

Такие меры помогут обеспечить безопасность жителей города

08 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Дерево / Фото: Theo Lonic / unsplash.com
Дерево / Фото: Theo Lonic / unsplash.com

Деревья, представляющие опасность для барнаульцев, продолжают убирать в краевой столице. Об этом сообщили в мэрии.

Сносом деревьев занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". Согласно плану, в течение текущей недели их должны убрать по следующим адресам:

  • пять деревьев – по ул. Мусоргского, 12;
  • четыре – по ул. Чеглецова, 11, 20;
  • три – по ул. Республиканской, 11;
  • три – по ул. Эмилии Алексеевой, 56;
  • три – по ул. 40 лет Октября, 15, 33;
  • два – по ул. Смирнова, 55;
  • два – в СНТ "Сибирский садовод".

Аналогичные работы проведут на улицах:

  • Куйбышева;
  • Беговая; 
  • Чайковского; 
  • 2-я Речная; 
  • 80-й Гвардейской Дивизии;
  • 1-я Западная.

"Напомним, что под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность, их уборка – это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества", – уточнили в мэрии.

Взамен снесенных в Барнауле высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников. Также более 2,5 тысячи деревьев появятся при благоустройстве зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (территория бывшего парка имени Ленина) и более 700 – в парке "Юбилейный".

Барнаул деревья

Комментарии 1

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Валерий

21:00:51 08-04-2025

Надо все клены вырезать.
От них ни какой пользы нет, а садить хвойные деревья.

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