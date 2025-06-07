В Барнауле продолжают устранять коммунальную аварию на улице Малахова

Воду планируют дать в течение дня

07 июня 2025, 12:54, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Рабочие "Росводоканала Барнаул" продолжают устранять повреждение повышенной сложности по адресу ул. Малахова, 136, сообщили в мэрии.

Над ликвидацией аварии работают в круглосуточном режиме, задействованы две бригады и шесть единиц техники.

По словам замдиректора барнаульского водоканала Дмитрия Власова, поврежденный водовод залегает глубже 10 метров, а насыщенный водой грунт вызвал обрушение котлована. Специалисты очистили его и установили металлический короб для безопасного доступа к трубе. Сейчас для проведения сварочных работ необходимо снизить давление в водоводе, поэтому специалисты начали сброс воды и работу с запорно-регулирующей арматурой.

"На устранение аварии брошены все силы, привлечены самые опытные специалисты, и работа не прекращается ни на минуту. Мы стараемся максимально быстро, но качественно выполнить необходимые работы, чтобы в течение дня вернуть воду в дома барнаульцев", – отметил Власов.

Администрация Индустриального района тем временем контролирует ситуацию. Организован подвоз воды по адресу Павловский тракт, 102.

Напомним, ремонтировать водопровод начали вечером 5 июня. Работы обещали завершить к 06:00 6 июня, но ремонт затянулся.

6 июня сообщалось, что холодной воды нет по адресам: