В Барнауле продолжают устранять коммунальную аварию на улице Малахова
Воду планируют дать в течение дня
07 июня 2025, 12:54, ИА Амител
Рабочие "Росводоканала Барнаул" продолжают устранять повреждение повышенной сложности по адресу ул. Малахова, 136, сообщили в мэрии.
Над ликвидацией аварии работают в круглосуточном режиме, задействованы две бригады и шесть единиц техники.
По словам замдиректора барнаульского водоканала Дмитрия Власова, поврежденный водовод залегает глубже 10 метров, а насыщенный водой грунт вызвал обрушение котлована. Специалисты очистили его и установили металлический короб для безопасного доступа к трубе. Сейчас для проведения сварочных работ необходимо снизить давление в водоводе, поэтому специалисты начали сброс воды и работу с запорно-регулирующей арматурой.
"На устранение аварии брошены все силы, привлечены самые опытные специалисты, и работа не прекращается ни на минуту. Мы стараемся максимально быстро, но качественно выполнить необходимые работы, чтобы в течение дня вернуть воду в дома барнаульцев", – отметил Власов.
Администрация Индустриального района тем временем контролирует ситуацию. Организован подвоз воды по адресу Павловский тракт, 102.
Напомним, ремонтировать водопровод начали вечером 5 июня. Работы обещали завершить к 06:00 6 июня, но ремонт затянулся.
6 июня сообщалось, что холодной воды нет по адресам:
- ул. Малахова, 128;
- Павловский тракт, 86, 102, 108 (многоквартирные жилые дома);
- ул. Малахова, 126а;
- Павловский тракт, 249а, 249а к. 1 (административные здания);
- Павловский тракт, 108а (бойлер).
13:09:08 07-06-2025
Не везет улице им. Малахова. Катастрофически. Предлагаю переименовать. Хуже не будет.