В Барнауле новый троллейбус "сломался" в первый день выхода на маршрут
В работе "Авангарда" произошел кратковременный сбой, вскоре он вернулся на линию
06 мая 2025, 08:00, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в работе нового троллейбуса "Авангард" произошел сбой, пишет телеграм-канал Barnaul 22.
По данным канала, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения троллейбус № 7 простоял около 15 минут, после чего вернулся на линию. За это время недовольные барнаульцы успели сразу в нескольких телеграм-каналах написать, что троллейбус сломался.
Напомним, троллейбусы марки "Авангард" вышли на линию в Барнауле 5 мая. Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Транспорт, произведенный вологодской компанией "Транс-Альфа", оснащен кондиционерами и устройствами для бесконтактной оплаты проезда, а также системой видеонаблюдения и механизмом для фиксации инвалидных колясок.
08:17:13 06-05-2025
Как Вы мягко озвучили полосочку. Небольшой сбойчик. Немножечко при обкаточке цифровые помощнички поднастроились. Перезагрузочка системы заняла 15 минуточек. Больше такого не повторится. Пассажирам радостно, замечен всплеск активности в мессенджерах по данному факту, подписки , лайки, комментарии. Ух. В ногу со временем (идём) едем, товарищи.
08:54:39 06-05-2025
Гость (08:17:13 06-05-2025) Как Вы мягко озвучили полосочку. Небольшой сбойчик. Немножеч...
Ну катайся на старом троллейбусе
09:05:42 06-05-2025
Гость (08:54:39 06-05-2025) Ну катайся на старом троллейбусе... Вот именно, на старом можно кататься, а на этом стоять будешь))
11:17:15 06-05-2025
Гость (09:05:42 06-05-2025) Вот именно, на старом можно кататься, а на этом стоять будеш... ---- вот в сязи с этим я и думаю, может, лучше не надо просить автобусный парк обновлять?.. 😏
11:45:05 06-05-2025
Гость (11:17:15 06-05-2025) ---- вот в сязи с этим я и думаю, может, лучше не надо проси... просить вообще не надо.
12:51:35 06-05-2025
Гость (09:05:42 06-05-2025) Вот именно, на старом можно кататься, а на этом стоять будеш...
Господи, 15 минут разок постоял троллейбус в первый день - "ряяяяяяя, ниработаит тролейбус, зря деньги потратили, лучше на старом ездить"!
17:53:19 06-05-2025
Гость (09:05:42 06-05-2025) Вот именно, на старом можно кататься, а на этом стоять будеш... ну в Рубцовске ничего не ломается, только у вас
08:56:18 06-05-2025
Такими темпами 1000 км обкатки будут проходить год, а то и больше. Главное, что купили.
08:59:41 06-05-2025
Просто обновление куммулятивное прилетело. Надо понимать!
09:04:12 06-05-2025
Внедрение программного обеспечение в автомобили это зло. Если и выполняет определённые функции, то обязательно должно дублироваться механической альтернативой.
09:06:08 06-05-2025
Может обновление ПО по wi-fi прилетело, а покрытие сети не айс. Надо бы по проводам, это же троллейбус.
09:13:34 06-05-2025
Через полгода будут убитые вхлам! Местные испишут, изорвут сиденья, исцарапают стены. Все будет в грязи!
09:41:12 06-05-2025
Гость (09:13:34 06-05-2025) Через полгода будут убитые вхлам! Местные испишут, изорвут с... к сожалению, быдло никуда не исчезает, а только плодится
11:04:17 06-05-2025
Гость (09:13:34 06-05-2025) Через полгода будут убитые вхлам! Местные испишут, изорвут с... и сотрудники горэлектротранса помогут в этом, налепят бумажек скотчем, наставят ведер грязных с тряпками
09:22:24 06-05-2025
Обкатка для того и нужна, чтобы выявить скрытые дефекты производства.
09:51:28 06-05-2025
ППШариков (09:22:24 06-05-2025) Обкатка для того и нужна, чтобы выявить скрытые дефекты прои... Ну вот выявили. Гарантийная бригада уже вылетела чинить? А неустойку кто платить будет?
09:59:33 06-05-2025
Прокатилась сегодня утречком на нем, мягкий ход!
10:35:51 06-05-2025
интересно, а как быстро перестанут работать кондеи для пассажиров?
про автобусы 1 и 10 в прошлом году писали, что через несколько дней началась душегубка.
11:09:49 06-05-2025
Элен без ребят (10:35:51 06-05-2025) интересно, а как быстро перестанут работать кондеи для пасса... форточки можно открыть.
ездят же люди в уазиках.
11:08:29 06-05-2025
Провода не той системы. Куда смотрели при покупке.
11:15:33 06-05-2025
Гость (11:08:29 06-05-2025) Провода не той системы. Куда смотрели при покупке.... troll-bus осознал где ему предстоит работать и впал в ступор.
потом выпал.
11:47:14 06-05-2025
Элен без ребят (09:41:12 06-05-2025) к сожалению, быдло никуда не исчезает, а только плодится...
И на самокатах носится, как угорелое.
05:47:25 07-05-2025
Электроника не любит скачки напряжения и уходит в режим "Авария", а, проезд пересечения контактной сети ПО отключает дополнительные источники энергопотребления, то бишь кондюки , и в салоне начинается душегубка. На 99% тралик состоит из отечественных запчастей, но мозги это 1% и из-за этого 1% колесница не едет. Хотелось бы почитать подписанные протоколы испытаний с завода-изготовителя..