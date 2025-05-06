В работе "Авангарда" произошел кратковременный сбой, вскоре он вернулся на линию

06 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Barnaul 22 / t.me/brn22official

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в работе нового троллейбуса "Авангард" произошел сбой, пишет телеграм-канал Barnaul 22.

По данным канала, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения троллейбус № 7 простоял около 15 минут, после чего вернулся на линию. За это время недовольные барнаульцы успели сразу в нескольких телеграм-каналах написать, что троллейбус сломался.

Напомним, троллейбусы марки "Авангард" вышли на линию в Барнауле 5 мая. Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Транспорт, произведенный вологодской компанией "Транс-Альфа", оснащен кондиционерами и устройствами для бесконтактной оплаты проезда, а также системой видеонаблюдения и механизмом для фиксации инвалидных колясок.