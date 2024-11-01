В Барнауле прошел финальный "Чистый четверг"

В уборке поучаствовали четыре тысячи человек

01 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

"Чистый четверг" 31 октября / Фото: barnaul.org

В Барнауле 31 октября прошел последний "Чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки, сообщили в мэрии.

В уборке поучаствовали четыре тысячи человек, было задействовано 65 единиц спецтехники. Несмотря на плохую погоду, в городе прошло 35 экологических акций, во время которых вывезли 100 машин мусора.

Всего за октябрь в Барнауле провели пять "Чистых четвергов".

"В них приняли участие порядка 40 тысяч барнаульцев, среди которых представители предприятий промышленности и торговли, студенты и волонтеры, сотрудники организаций здравоохранения, культуры и спорта, представители органов ТОС и неравнодушные жители", – отметили в администрации города.

Ранее в октябре сообщили, что Барнаул вошел в число лидеров по сбору вторсырья в России.