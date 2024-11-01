В Барнауле прошел финальный "Чистый четверг"
В уборке поучаствовали четыре тысячи человек
01 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
В Барнауле 31 октября прошел последний "Чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки, сообщили в мэрии.
В уборке поучаствовали четыре тысячи человек, было задействовано 65 единиц спецтехники. Несмотря на плохую погоду, в городе прошло 35 экологических акций, во время которых вывезли 100 машин мусора.
Всего за октябрь в Барнауле провели пять "Чистых четвергов".
"В них приняли участие порядка 40 тысяч барнаульцев, среди которых представители предприятий промышленности и торговли, студенты и волонтеры, сотрудники организаций здравоохранения, культуры и спорта, представители органов ТОС и неравнодушные жители", – отметили в администрации города.
Ранее в октябре сообщили, что Барнаул вошел в число лидеров по сбору вторсырья в России.
14:52:57 01-11-2024
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