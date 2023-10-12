В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года

12 октября 2023, 14:47, ИА Амител













Долгострой на улице Петра Сухова / Фото: Андрей Чурилов, "Вечерний Барнаул"

Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова, сообщает мэрия.

Сейчас готовность многоквартирного дома оценивается на 99%. Напомним, в начале июля готовность оценили на 98%. Кстати, строительство дома начали в 2016 году, успеть к срокам, которые несколько раз переносили, не получалось по разным причинам – об этом ранее подробно рассказал amic.ru.

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года. В доме уже проведена опрессовка системы отопления, в конце октября запустят тепло.

"Также мы приняли решение по обследованию квартир на наличие дефектов и устранение их для дальнейшей передачи участникам долевого строительства", – отметил руководитель строительной компании "Сиада" Александр Соболев.

Дольщикам пообещали в течение нескольких дней после передачи квартир решить все вопросы по установке входных дверей и оконных блоков.

В ходе заседания подчеркнули, что в конце сентября застройщик получил целевой заем в размере 26 млн рублей, которыми были оплачены материалы для завершения строительства конструктива подземной парковки, ставшей одной из причин, по которой дом не могли сдать.