НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года

12 октября 2023, 14:47, ИА Амител

Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова, сообщает мэрия.

Сейчас готовность многоквартирного дома оценивается на 99%. Напомним, в начале июля готовность оценили на 98%. Кстати, строительство дома начали в 2016 году, успеть к срокам, которые несколько раз переносили, не получалось по разным причинам – об этом ранее подробно рассказал amic.ru.

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года. В доме уже проведена опрессовка системы отопления, в конце октября запустят тепло.

"Также мы приняли решение по обследованию квартир на наличие дефектов и устранение их для дальнейшей передачи участникам долевого строительства", – отметил руководитель строительной компании "Сиада" Александр Соболев.

Дольщикам пообещали в течение нескольких дней после передачи квартир решить все вопросы по установке входных дверей и оконных блоков.

В ходе заседания подчеркнули, что в конце сентября застройщик получил целевой заем в размере 26 млн рублей, которыми были оплачены материалы для завершения строительства конструктива подземной парковки, ставшей одной из причин, по которой дом не могли сдать.

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НОВОСТИБарнаул
Барнаул долгострой

Комментарии 4

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Гость

14:50:14 12-10-2023

А музей на площади Октября проверить не хотят?)))

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Гость

14:52:42 12-10-2023

после передачи квартир решить все вопросы по установке входных дверей --- передавать квартиры будут без входных дверей? Охренеть

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Гость

15:42:21 12-10-2023

Гость (14:52:42 12-10-2023) после передачи квартир решить все вопросы по установке входн... В первую очередь дольщикам. Что у вас опять не так?

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Элен без ребят

19:30:19 12-10-2023

почему никто не проверяет музей на по. Октября? каждый день хожу мимо и, кажется, что ему скоро потребуется ремонт.

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