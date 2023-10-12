В Барнауле проверили долгострой, чья готовность за три месяца подросла на 1%
Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года
12 октября 2023, 14:47, ИА Амител
Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова, сообщает мэрия.
Сейчас готовность многоквартирного дома оценивается на 99%. Напомним, в начале июля готовность оценили на 98%. Кстати, строительство дома начали в 2016 году, успеть к срокам, которые несколько раз переносили, не получалось по разным причинам – об этом ранее подробно рассказал amic.ru.
Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года. В доме уже проведена опрессовка системы отопления, в конце октября запустят тепло.
"Также мы приняли решение по обследованию квартир на наличие дефектов и устранение их для дальнейшей передачи участникам долевого строительства", – отметил руководитель строительной компании "Сиада" Александр Соболев.
Дольщикам пообещали в течение нескольких дней после передачи квартир решить все вопросы по установке входных дверей и оконных блоков.
В ходе заседания подчеркнули, что в конце сентября застройщик получил целевой заем в размере 26 млн рублей, которыми были оплачены материалы для завершения строительства конструктива подземной парковки, ставшей одной из причин, по которой дом не могли сдать.
14:50:14 12-10-2023
А музей на площади Октября проверить не хотят?)))
14:52:42 12-10-2023
после передачи квартир решить все вопросы по установке входных дверей --- передавать квартиры будут без входных дверей? Охренеть
15:42:21 12-10-2023
Гость (14:52:42 12-10-2023) после передачи квартир решить все вопросы по установке входн... В первую очередь дольщикам. Что у вас опять не так?
19:30:19 12-10-2023
почему никто не проверяет музей на по. Октября? каждый день хожу мимо и, кажется, что ему скоро потребуется ремонт.