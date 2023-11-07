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В Барнауле проверяют аварийный дом, где несколько лет "бежит крыша"

Следователям предстоит дать оценку должностным лицам управляющей компании

07 ноября 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"
Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле проводится доследственная проверка по сообщению об аварийном состоянии жилого дома, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее сообщили, что жители дома № 56 по улице Северо-Западной вынуждены самостоятельно и за свой счет ремонтировать жилье. По их словам, в доме протекает крыша, тонет весь пятый этаж.

"Зарегистрирована доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства, а также дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании на предмет ненадлежащего оказания услуг", – говорится в сообщении.

В краевой прокуратуре уточнили, что ведомство организует встречу с жильцами дома и разъяснит их права.

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Комментарии 1

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Гость

19:58:55 07-11-2023

А за чей счёт должны сделать новую крышу? Они собственники

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