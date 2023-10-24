Барнаульский дом с трухлявой крышей лишился УК. Жильцы будут обслуживать его сами

Дом до сих пор не признан аварийным, зато в нем установили несколько подпорок

24 октября 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Распорка в доме на ул. Чкалова, 1а/ Фото: amic.ru

У барнаульского дома с разрушающейся крышей на Чкалова, 1а, теперь нет управляющей компании. ООО "Созвездие" (УК "Трест"), которое обслуживало дом с 2020 года, с 1 октября 2023 года перестало это делать "в связи с отказом собственников помещений в доме оплачивать услуги по заключенному договору". Об этом amic.ru рассказали в городской администрации.

Кто сейчас отвечает за дом?

Теперь бремя содержания дома несут на себе сами собственники. Мэрия на ситуацию повлиять не может, так как он не является многоквартирным и "основания для определения способа управления органами местного самоуправления отсутствуют", пояснили в горадминистрации.

В мэрии Барнаула amic.ru рассказали, что по итогам общего собрания собственников помещений от 11 сентября выбрали ответственного за подачу в суд иска о признании дома по ул. Чкалова, 1а, многоквартирным. Исковое заявление направлено в суд 6 октября 2023 года.

"В настоящее время обслуживание дома по ул. Чкалова, 1а, в соответствии с действующим законодательством должно осуществляться собственниками самостоятельно. В случае признания дома по ул. Чкалова, 1а, многоквартирным, комитетом будут приняты меры по определению управляющей организации для управления домом в порядке, установленном действующим законодательством", – пояснили в мэрии.

Что происходит в доме?

Здание аварийным и подлежащим сносу и реконструкции все еще не признано, расселять его не планируют. И заявлений в межведомственную комиссию Барнаула по этому поводу не поступало.

Правда, объект все-таки осмотрели. Из технического заключения ООО "Спецсервис" (УК "Трест") следует, что физический износ дома составляет 61%. В сентябре УК выполнила латочный ремонт в местах протекания кровли. В квартирах № 6, 6а, 7 установили маяки наблюдения.

Также УК установила распорки в подъезде и в квартире № 6а, а вот собственники квартир № 6 и 7 письменно отказались от монтажа распорок в своем жилье.

Место провала потолка/ Фото: amic.ru

"Если ничего не сделаем, у нас заберут детей"

В квартире № 7 проживает Евгения Харламова с двумя детьми и матерью. Девушка рассказала amic.ru, что они установить у себя распорку не могут, потому что рабочие хотят ее поставить прямо посреди комнаты, где все они живут.

"У меня мама-инвалид, и если распорку поставят, ее даже не вынесут из дома на носилках, потому что распорка будет мешать. И плюс это небезопасно для маленького ребенка, он может врезаться либо споткнуться, получить травму, можно занозу поставить. Мама отказывается, потому что нет места ее ставить", – рассказала Евгения.

При этом, по словам девушки, в комиссии по делам несовершеннолетних им сообщили, что если распорку не установят в квартире, то у Евгении якобы могут забрать детей.

"Мне сказали: либо мы ставим распорку, либо я снимаю квартиру и переезжаю с детьми. Это мне надо сделать до конца октября. Мама отказывается распорку ставить, снимать квартиру мне не на что физически. Они сказали, что если мы ничего не сделаем, они отберут детей", – рассказала горожанка amic.ru.

В мэрии пояснили, что с Евгенией комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района Барнаула лишь провела "профилактическую беседу", ей под подпись разъяснили права и обязанности родителей по воспитанию детей, а также ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Евгения Харламова / Фото: amic.ru

Что это за дом?

Amic.ru писал о ситуации с домом на ул. Чкалова, 1а, в августе 2023 года. Это двухэтажное деревянное здание, построенное еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир.

Жители тогда рассказали журналистам, что в доме дырявая и протекающая крыша, из-за этого вода льется в квартиры, а потолок гниет и проваливается. Люди опасаются, что крыша может просто рухнуть им на головы. С их слов, дом также кренится в сторону.

После публикации Следком начал проверку по жалобам жителей дома, ее ход поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также управляющая компания после публикации провела там работы. А в администрации города пообещали помочь жителям подготовить документы "для решения жилищных вопросов". Там же указали, что капремонт крыши запланирован на 2026-2027 годы.