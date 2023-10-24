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Барнаульский дом с трухлявой крышей лишился УК. Жильцы будут обслуживать его сами

Дом до сих пор не признан аварийным, зато в нем установили несколько подпорок

24 октября 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Распорка в доме на ул. Чкалова, 1а/ Фото: amic.ru
Распорка в доме на ул. Чкалова, 1а/ Фото: amic.ru

У барнаульского дома с разрушающейся крышей на Чкалова, 1а, теперь нет управляющей компании. ООО "Созвездие" (УК "Трест"), которое обслуживало дом с 2020 года, с 1 октября 2023 года перестало это делать "в связи с отказом собственников помещений в доме оплачивать услуги по заключенному договору". Об этом amic.ru рассказали в городской администрации.

Кто сейчас отвечает за дом?

Теперь бремя содержания дома несут на себе сами собственники. Мэрия на ситуацию повлиять не может, так как он не является многоквартирным и "основания для определения способа управления органами местного самоуправления отсутствуют", пояснили в горадминистрации.

В мэрии Барнаула amic.ru рассказали, что по итогам общего собрания собственников помещений от 11 сентября выбрали ответственного за подачу в суд иска о признании дома по ул. Чкалова, 1а, многоквартирным. Исковое заявление направлено в суд 6 октября 2023 года.

"В настоящее время обслуживание дома по ул. Чкалова, 1а, в соответствии с действующим законодательством должно осуществляться собственниками самостоятельно. В случае признания дома по ул. Чкалова, 1а, многоквартирным, комитетом будут приняты меры по определению управляющей организации для управления домом в порядке, установленном действующим законодательством", – пояснили в мэрии.

Что происходит в доме?

Здание аварийным и подлежащим сносу и реконструкции все еще не признано, расселять его не планируют. И заявлений в межведомственную комиссию Барнаула по этому поводу не поступало.

Правда, объект все-таки осмотрели. Из технического заключения ООО "Спецсервис" (УК "Трест") следует, что физический износ дома составляет 61%. В сентябре УК выполнила латочный ремонт в местах протекания кровли. В квартирах № 6, 6а, 7 установили маяки наблюдения.

Также УК установила распорки в подъезде и в квартире № 6а, а вот собственники квартир № 6 и 7 письменно отказались от монтажа распорок в своем жилье.

Место провала потолка/ Фото: amic.ru

"Если ничего не сделаем, у нас заберут детей"

В квартире № 7 проживает Евгения Харламова с двумя детьми и матерью. Девушка рассказала amic.ru, что они установить у себя распорку не могут, потому что рабочие хотят ее поставить прямо посреди комнаты, где все они живут.

"У меня мама-инвалид, и если распорку поставят, ее даже не вынесут из дома на носилках, потому что распорка будет мешать. И плюс это небезопасно для маленького ребенка, он может врезаться либо споткнуться, получить травму, можно занозу поставить. Мама отказывается, потому что нет места ее ставить", – рассказала Евгения.

При этом, по словам девушки, в комиссии по делам несовершеннолетних им сообщили, что если распорку не установят в квартире, то у Евгении якобы могут забрать детей.

"Мне сказали: либо мы ставим распорку, либо я снимаю квартиру и переезжаю с детьми. Это мне надо сделать до конца октября. Мама отказывается распорку ставить, снимать квартиру мне не на что физически. Они сказали, что если мы ничего не сделаем, они отберут детей", – рассказала горожанка amic.ru.

В мэрии пояснили, что с Евгенией комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района Барнаула лишь провела "профилактическую беседу", ей под подпись разъяснили права и обязанности родителей по воспитанию детей, а также ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Евгения Харламова / Фото: amic.ru

Что это за дом?

Amic.ru писал о ситуации с домом на ул. Чкалова, 1а, в августе 2023 года. Это двухэтажное деревянное здание, построенное еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир.

Жители тогда рассказали журналистам, что в доме дырявая и протекающая крыша, из-за этого вода льется в квартиры, а потолок гниет и проваливается. Люди опасаются, что крыша может просто рухнуть им на головы. С их слов, дом также кренится в сторону.

После публикации Следком начал проверку по жалобам жителей дома, ее ход поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также управляющая компания после публикации провела там работы. А в администрации города пообещали помочь жителям подготовить документы "для решения жилищных вопросов". Там же указали, что капремонт крыши запланирован на 2026-2027 годы.

ЖКХ аварийное жильё

Комментарии 15

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Гость

09:28:33 24-10-2023

Соцзащита она такая социальная. Больше карательная чем помогательная.

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Маша

09:53:06 24-10-2023

Людей расселять срочно надо, пока нету жертв!

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Гость

10:34:14 24-10-2023

Вероятно жители дома умышленно доводят его до аварийного состояния. Может быть хотят получить новое жилье при расселении.

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Гость

11:52:49 24-10-2023

Гость (10:34:14 24-10-2023) Вероятно жители дома умышленно доводят его до аварийного сос... как вы себе представляете доведение жильцами дома до аварийного состояния? Перекрывать огромную крышу дома своими силами? У дома была УК, и это они должны были делать текущий ремонт, в том числе крыши. А вы в курсе, что новые квартиры уже не дают за аварийное жилье? А дают денежную компенсацию, на которую и комнату в хруще не купишь. Привет московской "реновации", с которой все это свинство и началось по стране.

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Гость

15:09:28 24-10-2023

Гость (11:52:49 24-10-2023) как вы себе представляете доведение жильцами дома до аварийн... А откуда взялась огромная дыра? Не поверю что в этом доме нет ни одного мужчины. Можно было заплатить за ремонт и не мучиться потом.

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Гость

16:06:54 24-10-2023

Гость (15:09:28 24-10-2023) А откуда взялась огромная дыра? Не поверю что в этом доме не... я написал, не огромная дыра, а огромная крыша, так как это многоквартирный дом. Даже в частном доме залатать крышу или перекрыть всю крышу - это много денег и сил потратить надо. И причем здесь мужчина в доме, если там 8 квартир и была УК? Вы хоть знаете, что конструкции некоторых крыш не позволяют выходить на них с чердака и надо приглашать вышку или ставить леса для проведения ремонтных работ на крыше.. Пишете так, словно это крыша на бане на даче. А вы тоже чините сами или за свой счет крышу в своем многоквартирном доме?

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Светлана

21:03:18 24-10-2023

Гость (15:09:28 24-10-2023) А откуда взялась огромная дыра? Не поверю что в этом доме не... Недостаточно быть мужчиной, нужно быть плотником.Специалистом.

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Гость

23:16:08 26-10-2023

Гость (10:34:14 24-10-2023) Вероятно жители дома умышленно доводят его до аварийного сос... Да, каждое утро залезают на крышу с несколькими ведрами воды и поливают ее. А затем посыпают специально собранными в лесу трухлявыми опятами.

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Гость

11:00:45 24-10-2023

Территория этого дома никому не интересна, поэтому он будет продолжать тихо гнить и не будет аварийным. А вот если бы стоял на красной линии... там признают аварийными отличные дома, явно подделывая экспертизы. Потому что надо освободить территорию для застройки "своими" людьми.

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Гость

11:48:28 24-10-2023

С каких пор дома с 8 (!) квартирами не признаются многоквартирными?! А куда смотрит администрация города? Как участок под домом, нужный для застройщиков, так сразу дом аварийный, хотя жильцы ни сном, ни духом.

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Гость

15:59:43 24-10-2023

Гость (11:48:28 24-10-2023) С каких пор дома с 8 (!) квартирами не признаются многокварт... Да, посмотрите на Ленина, 131. Самый ухоженный дом в округе. Но мешает застройщику, поэтому признан подлежащим сносу. Налицо сговор.

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Гость

13:08:02 24-10-2023

Не раз проезжал мимо и видел этот разваливающийся дом! Зачем делать капремонт крыши если там дома почти нет??? Когда надо крыши не делают, а когда поздно собрались делать...

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Гость

23:07:53 24-10-2023

А что, УК "Трест" еще существует и благоденствует? Ее хозяев еще не посадили?

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Евгения

11:06:34 26-10-2023

Гость (23:07:53 24-10-2023) А что, УК "Трест" еще существует и благоденствует? Ее хозяев... Конечно существуют только меняет название часто а адрес один и тот же

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Гость

22:56:02 26-10-2023

Наверно, ищут более благозвучное название, но никак не могут найти. Что за название "Трест"? Навеяло треском разваливающейся трухлявой крыши? Вот назвали бы "Радуга", любоваться которой жильцам не мешает крыша - и потянулся бы сразу народ к такой управляющей крышами компании.

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