В Барнауле пройдет фотовыставка в честь самых заботливых мам дикой природы

Мероприятие будет приурочено ко Дню защиты детей

19 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

В Барнауле пройдет уличная фотовыставка в честь самых заботливых мам дикой природы и их детенышей, сообщил алтайский фотограф Евгений Борисов.

По его словам, проект будет приурочен ко Дню защиты детей.

"Выставка стартует 1 июня (а может и раньше) на барнаульском Арбате", – написал он в телеграм-канале.

Сейчас Борисов занимается отбором фотографий, которые были сделаны за последние восемь лет.

Также он объявил месячник постов в своем канале на тему "Мать и дитя: дикий животный мир". Фотограф будет делиться историями и интересными фактами о животных-матерях, а также снимками, видео и впечатлениями из путешествий.

Первый пост он посвятил орангутанам.

Ранее Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха". По его словам, это один из самых значимых конкурсов природной фотографии в мире.