В Барнауле пройдет фотовыставка в честь самых заботливых мам дикой природы
Мероприятие будет приурочено ко Дню защиты детей
19 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле пройдет уличная фотовыставка в честь самых заботливых мам дикой природы и их детенышей, сообщил алтайский фотограф Евгений Борисов.
По его словам, проект будет приурочен ко Дню защиты детей.
"Выставка стартует 1 июня (а может и раньше) на барнаульском Арбате", – написал он в телеграм-канале.
Сейчас Борисов занимается отбором фотографий, которые были сделаны за последние восемь лет.
Также он объявил месячник постов в своем канале на тему "Мать и дитя: дикий животный мир". Фотограф будет делиться историями и интересными фактами о животных-матерях, а также снимками, видео и впечатлениями из путешествий.
Первый пост он посвятил орангутанам.
Ранее Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха". По его словам, это один из самых значимых конкурсов природной фотографии в мире.
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