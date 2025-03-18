В Барнауле пройдет вечер памяти тележурналиста Владислава Сухачева
В рамках мероприятия прозвучат его сюжеты-розыгрыши, рассказы друзей и коллег, а также музыка "Дубовой рощи"
18 марта 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле 1 апреля пройдет вечер воспоминаний Владислава Сухачева – известного тележурналиста, ведущего, преподавателя и наставника.
На мероприятии покажут его сюжеты-розыгрыши, рассказы друзей и коллег, а также композиции музыкальной группы "Дубовая роща", солистом и сооснователем которой был сам Сухачев.
Вечер памяти состоится 1 апреля в 19:00 по адресу: Кирова, 51а (пространство "Не беси", вход с торца здания, со стороны проспекта Ленина).
Владислав Борисович Сухачев родился 23 мая 1971 года. В журналистику пришел сразу после окончания математического факультета АлтГУ. Работал в студии новостей "Панорама", впоследствии ставшей редакцией "Вести Алтай". Также много лет был руководителем детской телестудии в Международной летней детской деревне "Алтай". Телевидению посвятил без малого 29 лет.
1 апреля 2023 года его не стало в результате разрыва аневризмы. В момент приступа, произошедшего 30 марта, 51-летний Сухачев был за рулем автомобиля.
Владислав Борисович запомнился не только как тележурналист, но и автор юмористических историй, стихов и спектаклей. Также он придумал свой собственный жанр под названием "сухачевщина".
09:00:07 18-03-2025
Целая эпоха нашего ТВ
10:03:35 18-03-2025
А кто это? Ни разу про него не слышал.
10:36:09 18-03-2025
677 (10:03:35 18-03-2025) А кто это? Ни разу про него не слышал.... Много чего можно пропустить в жизни, если круг интересов- пивасик, шаурма и тусовки на фудкорте в ТРЦ...
10:52:10 18-03-2025
677 (10:03:35 18-03-2025) А кто это? Ни разу про него не слышал.... А это тот который мочил Евдокимова на выборах по указке с верху ,далее помолчим ибо о покойных ни ни .
19:30:05 18-03-2025
Гость (10:52:10 18-03-2025) А это тот который мочил Евдокимова на выборах по указке с ве... Никогда Влад не "мочил Евдокимова". Ты с кем-то его спутал, может с Негреевым
11:52:55 18-03-2025
Помню. Скорблю
07:36:23 19-03-2025
Владислав был ярким и харизматичным ведущим. Пишу как зритель новостей.
Очень жалко, что так рано умер.
Мужчины берегите себя!
Больше отдыхайте и меньше работайте.