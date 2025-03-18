В Барнауле пройдет вечер памяти тележурналиста Владислава Сухачева

В рамках мероприятия прозвучат его сюжеты-розыгрыши, рассказы друзей и коллег, а также музыка "Дубовой рощи"

18 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Владислав Сухачев / Фото: "Вести Алтай"

В Барнауле 1 апреля пройдет вечер воспоминаний Владислава Сухачева – известного тележурналиста, ведущего, преподавателя и наставника.

На мероприятии покажут его сюжеты-розыгрыши, рассказы друзей и коллег, а также композиции музыкальной группы "Дубовая роща", солистом и сооснователем которой был сам Сухачев.

Вечер памяти состоится 1 апреля в 19:00 по адресу: Кирова, 51а (пространство "Не беси", вход с торца здания, со стороны проспекта Ленина).

Владислав Борисович Сухачев родился 23 мая 1971 года. В журналистику пришел сразу после окончания математического факультета АлтГУ. Работал в студии новостей "Панорама", впоследствии ставшей редакцией "Вести Алтай". Также много лет был руководителем детской телестудии в Международной летней детской деревне "Алтай". Телевидению посвятил без малого 29 лет.



1 апреля 2023 года его не стало в результате разрыва аневризмы. В момент приступа, произошедшего 30 марта, 51-летний Сухачев был за рулем автомобиля.



Владислав Борисович запомнился не только как тележурналист, но и автор юмористических историй, стихов и спектаклей. Также он придумал свой собственный жанр под названием "сухачевщина".