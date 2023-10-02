Фильм памяти Владислава Сухачева сняли в Алтайском крае

Шеф-редактор "Вестей Алтай" скончался полгода назад

02 октября 2023, 15:02, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

В Алтайском крае сняли фильм памяти ушедшего из жизни журналиста Владислава Сухачева. Видеоролик опубликовали "Вести Алтай".

О смерти Сухачева стало известно 1 апреля 2023 года. 30 марта он, сидя за рулем, потерял сознание. Врачи не смогли справиться с обширной аневризмой.



В фильме о Владиславе Сухачеве вспоминают его друзья, коллеги, супруга Ася Майорова, а также сыновья Павел и Алексей.

Авторы отметили, что Сухачев воспитал не только сыновей, но и множество молодых журналистов, которые начинали свой профессиональный путь после знакомства с ним на МЛДД "Алтай".