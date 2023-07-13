В Барнауле пройдут бесплатные астрономические наблюдения

Понаблюдать за небесными телами на дневном небе можно будет 14 и 15 июля

13 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Наблюдательный Барнаул"

Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в астрономических наблюдениях.

Понаблюдать можно будет за Солнцем, Луной, Юпитером и Венерой на дневном небе.

Мероприятия пройдут 14 и 15 июля с 12:00 до 14:00 возле фонтана на площади Сахарова. Денег с гостей не возьмут, сообшают в паблике "Наблюдательный Барнаул".

Ранее космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса.