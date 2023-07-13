В Барнауле пройдут бесплатные астрономические наблюдения
Понаблюдать за небесными телами на дневном небе можно будет 14 и 15 июля
13 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: "Наблюдательный Барнаул"
Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в астрономических наблюдениях.
Понаблюдать можно будет за Солнцем, Луной, Юпитером и Венерой на дневном небе.
Мероприятия пройдут 14 и 15 июля с 12:00 до 14:00 возле фонтана на площади Сахарова. Денег с гостей не возьмут, сообшают в паблике "Наблюдательный Барнаул".
Ранее космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса.
09:48:40 13-07-2023
Так ведь Луна 15-го уже будет почти в фазе новолуния и соответственно будет находиться рядом с ярким солнцем, как её можно увидеть на дневном небе?