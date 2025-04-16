В Барнауле проведут рейд по отлову самокатчиков-нарушителей

Госавтоинспекторы также напомнят взрослым и детям о правилах дорожного движения

16 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

В Барнауле 17 апреля ГАИ проведет рейды среди самокатчиков, велосипедистов и водителей мототранспорта в рамках профилактического мероприятия "Велосипедист", сообщили в ведомстве.

В рамках акции дорожные полицейские будут проверять соблюдение ПДД, а также проведут разъяснительные беседы со взрослыми и детьми об основных правилах поведения в дорожно-транспортной среде.

Помимо госавтоинспекторов, в акции также поучаствуют общественники народной дружины "Барнаульская".

В ведомстве добавили, что за три месяца 2025 года выявили 58 правонарушений велосипедистами и пользователями СИМ, а также 18 нарушений – водителями мототранспорта.

Ранее в Барнауле самокатчик сбил ребенка и поехал дальше.