В Барнауле проведут рейд по отлову самокатчиков-нарушителей
Госавтоинспекторы также напомнят взрослым и детям о правилах дорожного движения
16 апреля 2025, 11:50, ИА Амител
В Барнауле 17 апреля ГАИ проведет рейды среди самокатчиков, велосипедистов и водителей мототранспорта в рамках профилактического мероприятия "Велосипедист", сообщили в ведомстве.
В рамках акции дорожные полицейские будут проверять соблюдение ПДД, а также проведут разъяснительные беседы со взрослыми и детьми об основных правилах поведения в дорожно-транспортной среде.
Помимо госавтоинспекторов, в акции также поучаствуют общественники народной дружины "Барнаульская".
В ведомстве добавили, что за три месяца 2025 года выявили 58 правонарушений велосипедистами и пользователями СИМ, а также 18 нарушений – водителями мототранспорта.
Ранее в Барнауле самокатчик сбил ребенка и поехал дальше.
11:59:06 16-04-2025
А когда введут самокатную жандармерию?
12:15:57 16-04-2025
Ату их, ату...
12:36:19 16-04-2025
Почему рейд,а не на постоянном контроле? В том числе и владельцев бизнеса. Снизить скорость,грузоподъёмность- это в силах прокатчиков.
12:41:35 16-04-2025
Возле "Гулливера" проверьте, там этих дятлов-нарушителей через одного катаются!!!
12:59:51 16-04-2025
стрелять по колесам чтобы свои тупые головешки поломали
18:22:07 16-04-2025
Ворошиловский Стрелок (12:59:51 16-04-2025) стрелять по колесам чтобы свои тупые головешки поломали... давай поржем когда твой внук сын (или кто там у тебя мелкий в родне?) дорастет до покатушек. и его подстрелят, да? пиши езещё
15:58:50 16-04-2025
Ахаха " ПО ОТЛОВУ" сильно сказано. Обычно собак отлавливали)). И пеших еще ОТловите заодно которые на красный скачут.
16:08:50 16-04-2025
Интересно какой доход приносят городу эти компании с арендой электросамокатов и велосипедов? Неужели такой огромный, чтобы это не запрещать, а наоборот изыскивать средства для контроля, наказания итд?
Может действительно проще запретить это безумие?
16:25:50 16-04-2025
Гость (16:08:50 16-04-2025) Интересно какой доход приносят городу эти компании с арендой... Городу ли?
16:25:16 16-04-2025
А ловить будут также как того самого бедолагу-мотоциклиста 15-ти летнего?
16:44:28 16-04-2025
Крайне полезный рейд, объявили штормовое, самопёрщиков не будет в дождик и ветер))
18:59:44 16-04-2025
Вот уже до велосипедистов добрались. С автоводятлами справиться слабО. Специально завтра поеду.
09:26:28 17-04-2025
И так, время 09:25 17.04.2025 и где эти рейдеры-отловители? Самокатчиков уже полно.