НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле проведут рейд по отлову самокатчиков-нарушителей

Госавтоинспекторы также напомнят взрослым и детям о правилах дорожного движения

16 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com
Фото: Egor Myznik / unsplash.com

В Барнауле 17 апреля ГАИ проведет рейды среди самокатчиков, велосипедистов и водителей мототранспорта в рамках профилактического мероприятия "Велосипедист", сообщили в ведомстве.

В рамках акции дорожные полицейские будут проверять соблюдение ПДД, а также проведут разъяснительные беседы со взрослыми и детьми об основных правилах поведения в дорожно-транспортной среде.

Помимо госавтоинспекторов, в акции также поучаствуют общественники народной дружины "Барнаульская".

В ведомстве добавили, что за три месяца 2025 года выявили 58 правонарушений велосипедистами и пользователями СИМ, а также 18 нарушений – водителями мототранспорта. 

Ранее в Барнауле самокатчик сбил ребенка и поехал дальше.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

11:59:06 16-04-2025

А когда введут самокатную жандармерию?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

12:15:57 16-04-2025

Ату их, ату...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:19 16-04-2025

Почему рейд,а не на постоянном контроле? В том числе и владельцев бизнеса. Снизить скорость,грузоподъёмность- это в силах прокатчиков.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Serg

12:41:35 16-04-2025

Возле "Гулливера" проверьте, там этих дятлов-нарушителей через одного катаются!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ворошиловский Стрелок

12:59:51 16-04-2025

стрелять по колесам чтобы свои тупые головешки поломали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:07 16-04-2025

Ворошиловский Стрелок (12:59:51 16-04-2025) стрелять по колесам чтобы свои тупые головешки поломали... давай поржем когда твой внук сын (или кто там у тебя мелкий в родне?) дорастет до покатушек. и его подстрелят, да? пиши езещё

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:58:50 16-04-2025

Ахаха " ПО ОТЛОВУ" сильно сказано. Обычно собак отлавливали)). И пеших еще ОТловите заодно которые на красный скачут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:50 16-04-2025

Интересно какой доход приносят городу эти компании с арендой электросамокатов и велосипедов? Неужели такой огромный, чтобы это не запрещать, а наоборот изыскивать средства для контроля, наказания итд?
Может действительно проще запретить это безумие?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:25:50 16-04-2025

Гость (16:08:50 16-04-2025) Интересно какой доход приносят городу эти компании с арендой... Городу ли?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:25:16 16-04-2025

А ловить будут также как того самого бедолагу-мотоциклиста 15-ти летнего?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:28 16-04-2025

Крайне полезный рейд, объявили штормовое, самопёрщиков не будет в дождик и ветер))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:44 16-04-2025

Вот уже до велосипедистов добрались. С автоводятлами справиться слабО. Специально завтра поеду.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:28 17-04-2025

И так, время 09:25 17.04.2025 и где эти рейдеры-отловители? Самокатчиков уже полно.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер поэт Евгений Клюев
13 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров