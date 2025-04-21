В Барнауле пьяный водитель на "Ладе" влетел в мусорные баки
Автомобиль поместили на специализированную стоянку
21 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле автомобиль врезался в мусорные баки. Это произошло в воскресенье, 20 апреля.
"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, с признаками опьянения, двигаясь по ул. Северо-Западной от ул. Гущина в сторону ул. Юрина, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – рассказали в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол за "управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Ранее в Барнауле водитель снес два фонаря и влетел в четыре автомобиля в пасхальную ночь.
09:06:01 21-04-2025
пИтух помойный
09:59:44 21-04-2025
Гость (09:06:01 21-04-2025) пИтух помойный... зачем вы так? человек светлый праздник отмечал
10:06:20 21-04-2025
Элен без ребят (09:59:44 21-04-2025) зачем вы так? человек светлый праздник отмечал... у таких каждый день как накатил с утра - так на весь день праздник.
09:11:35 21-04-2025
На спецоперацию его вместе с автомобилем. Пусть там неприятеля таранит
09:13:24 21-04-2025
Фото - блеск. Специализированная автостоянка.😆
09:49:01 21-04-2025
Кхм... (09:13:24 21-04-2025) Фото - блеск. Специализированная автостоянка.😆... эроттично вспрыгнул.
09:29:40 21-04-2025
ВАЗ-2114-влетел?ВПОЛЗ!!!
10:10:51 21-04-2025
Вы фото подпишите. Мол, справа - мусорные баки...
10:15:00 21-04-2025
Кхм... (10:10:51 21-04-2025) Вы фото подпишите. Мол, справа - мусорные баки...... спасибо вам добрый человек, вот теперь мне всё кристально понятно!
а вот этих двух, которые у машины ППС практически в коленно-локтевой можете тоже разъяснить? чего они так распирожились?