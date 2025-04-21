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В Барнауле пьяный водитель на "Ладе" влетел в мусорные баки

Автомобиль поместили на специализированную стоянку

21 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: городская Госавтоинспекция
Фото: городская Госавтоинспекция

В Барнауле автомобиль врезался в мусорные баки. Это произошло в воскресенье, 20 апреля.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, с признаками опьянения, двигаясь по ул. Северо-Западной от ул. Гущина в сторону ул. Юрина, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – рассказали в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол за "управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Ранее в Барнауле водитель снес два фонаря и влетел в четыре автомобиля в пасхальную ночь.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

09:06:01 21-04-2025

пИтух помойный

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Элен без ребят

09:59:44 21-04-2025

Гость (09:06:01 21-04-2025) пИтух помойный... зачем вы так? человек светлый праздник отмечал

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Musik

10:06:20 21-04-2025

Элен без ребят (09:59:44 21-04-2025) зачем вы так? человек светлый праздник отмечал... у таких каждый день как накатил с утра - так на весь день праздник.

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Гость

09:11:35 21-04-2025

На спецоперацию его вместе с автомобилем. Пусть там неприятеля таранит

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Кхм...

09:13:24 21-04-2025

Фото - блеск. Специализированная автостоянка.😆

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Musik

09:49:01 21-04-2025

Кхм... (09:13:24 21-04-2025) Фото - блеск. Специализированная автостоянка.😆... эроттично вспрыгнул.

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Гость

09:29:40 21-04-2025

ВАЗ-2114-влетел?ВПОЛЗ!!!

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Кхм...

10:10:51 21-04-2025

Вы фото подпишите. Мол, справа - мусорные баки...

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Musik

10:15:00 21-04-2025

Кхм... (10:10:51 21-04-2025) Вы фото подпишите. Мол, справа - мусорные баки...... спасибо вам добрый человек, вот теперь мне всё кристально понятно!
а вот этих двух, которые у машины ППС практически в коленно-локтевой можете тоже разъяснить? чего они так распирожились?

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