В Барнауле пьяный водитель на "Ладе" влетел в мусорные баки

Автомобиль поместили на специализированную стоянку

21 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: городская Госавтоинспекция

В Барнауле автомобиль врезался в мусорные баки. Это произошло в воскресенье, 20 апреля.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, с признаками опьянения, двигаясь по ул. Северо-Западной от ул. Гущина в сторону ул. Юрина, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – рассказали в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол за "управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Ранее в Барнауле водитель снес два фонаря и влетел в четыре автомобиля в пасхальную ночь.